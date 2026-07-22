 Guatemala tendrá tres medallistas olímpicos en Santo Domingo
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Guatemala tendrá a sus tres medallistas olímpicos en Santo Domingo 2026

La delegación nacional está conformada por 213 mujeres y 267 hombres que competirán en 38 de los 40 deportes.

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Delegación para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026
Delegación para Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 / FOTO: COG
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Guatemala competirá con una delegación de 480 atletas, incluidos tres medallistas olímpicos, en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo (República Dominicana), informaron las autoridades deportivas del país.

De acuerdo con el Comité Olímpico Guatemalteco (COG), la delegación está conformada por 213 mujeres y 267 hombres que competirán en 38 de los 40 deportes que se disputarán en las justas regionales.

La delegación es la más numerosa en la historia con la que el país centroamericano participará en estos juegos, que se celebraron por primera vez en 1926 en México con participación de los locales, Guatemala y Cuba.

Según datos del COG, hasta ahora las delegaciones guatemaltecas más numerosas en estas justas habían sido las de Mayagüez 2010, con 416 deportistas, y Barranquilla 2018, integrada por 428 atletas.

Inició la actividad de Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe

Aunque la inauguración será el 24 de julio, los Juegos Centroamericanos y del Caribe ya iniciaron con el debut de Guatemala en polo acuático femenino.

Tres olímpicos a Santo Domingo

Según informó el COG en sus cuentas oficiales, entre los integrantes de la delegación se destacan los tres únicos atletas que han conquistado medallas olímpicas para Guatemala, quienes encabezarán las aspiraciones del país en estos Juegos.

Se trata de Erick Barrondo, quien hizo historia en los olímpicos de Londres 2012 al convertirse en el primer atleta guatemalteco en colgarse una medalla, la de plata, en la marcha de 20 kilómetros.

También la tiradora Adriana Ruano, quien en los Juegos Olímpicos de París 2024 puso a Guatemala en lo más alto del podio con la medalla de oro en la prueba de foso femenino.

Otro medallista olímpico que estará en Santo Domingo es Jean Pierre Brol, quien ganó el bronce en foso masculino en París y junto a Barrondo y Ruano son unas de las tres promesas guatemaltecas en los Centroamericanos y del Caribe.

Además, está Kevin Cordón quien llegará a República Dominicana como el guatemalteco con una mayor cantidad de medallas de oro (8) en bádminton en la historia de estos juegos.

Asimismo, contará con figuras emergentes como los abanderados de la delegación, Alejandra Higueros, en taekwondo (número 1 del ranking mundial), y Erick Gordillo, en natación (triple medallista de oro en la última edición en San Salvador 2023).

Adriana Ruano recuerda el día en que ganó el oro olímpico en París 2024

La tiradora guatemalteca Adriana Ruano resalta el sueño cumplido para la niña de cuatro años que se atrevió a soñar en grande.

Los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputarán entre el 24 de julio y el 8 de agosto con más de 6.000 atletas de 37 países que buscarán plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Guatemala tendrá participación en ajedrez, atletismo, bádminton, baloncesto, balonmano, boliche, boxeo, ciclismo, ecuestres, esgrima, esquí náutico, e-sports, fútbol, gimnasia, golf, hockey sobre césped y judo.

También en karate, levantamiento de pesas, luchas, natación, patinaje, pentatlón moderno, ráquetbol, remo y canotaje, rugby, sóftbol, squash, surf, taekwondo, tenis de campo, tenis de mesa, tiro con arco, tiro deportivo, tiro con armas de caza, triatlón, navegación a vela y voleibol.

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Agenda de actividad en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026 - COG

*Información EFE.

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