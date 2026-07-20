Guatemala en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026

Con el inicio del torneo de polo acuático femenino este lunes, comenzaron las primeras competencias de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, aunque la ceremonia oficial de inauguración se celebrará hasta el próximo 24 de julio. La jornada marcó el arranque de la actividad deportiva en la principal cita regional y también el debut de la delegación femenina de Guatemala, que abrió su participación enfrentando a Puerto Rico en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.
El conjunto guatemalteco mostró entrega y determinación durante todo el encuentro, pero no logró superar a una sólida selección puertorriqueña, que se impuso con marcador de 22-3. En el otro partido de la jornada, México confirmó su condición de favorito al vencer con autoridad a Venezuela por 24-5. La fase preliminar del polo acuático femenino se disputará hasta el viernes con la participación de Guatemala, Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia y Cuba, mientras que las cuatro mejores selecciones avanzarán a las semifinales del sábado y la lucha por la medalla de oro se definirá el domingo.
Guatemala en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026
Más allá del resultado en su estreno, Guatemala llega a Santo Domingo con grandes expectativas y la delegación más numerosa de su historia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Un total de 480 atletas, distribuidos en 213 mujeres y 267 hombres, representarán al país en 38 de las 40 disciplinas del programa oficial. La cifra supera ampliamente las participaciones registradas en Mayagüez 2010 y Barranquilla 2018, reflejando el crecimiento del deporte guatemalteco en el ámbito regional.
Entre las principales figuras nacionales destacan los tres medallistas olímpicos que buscarán ampliar el prestigio del país: Erick Barrondo, primer guatemalteco en conquistar una medalla olímpica con la plata en Londres 2012; Adriana Ruano, campeona olímpica de foso femenino en París 2024; y Jean Pierre Brol, ganador del bronce en foso masculino en esos mismos Juegos. A ellos se suma el experimentado badmintonista Kevin Cordón, máximo ganador de medallas de oro para Guatemala en la historia de esta competición, además de talentos como Alejandra Higueros, número uno del ranking mundial en taekwondo, y el nadador Erick Gordillo, triple campeón en la edición de San Salvador 2023.
Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 reunirán a más de 6,000 atletas de 37 países entre el 24 de julio y el 8 de agosto, en un evento que también otorgará plazas de clasificación para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.
Guatemala buscará consolidarse como una de las delegaciones protagonistas de la región con participación en disciplinas como atletismo, natación, tiro, taekwondo, bádminton, levantamiento de pesas, tiro con arco, ráquetbol, surf y voleibol, entre muchas otras, con la esperanza de aumentar su cosecha de medallas y seguir escribiendo capítulos importantes en la historia del deporte nacional.