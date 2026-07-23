 El Real Madrid recupera el color verde 14 años después
Deportes

El Real Madrid recupera el color verde 14 años después

La última vez que los madridistas tuvieron su segunda equipación verde oscuro, fue justamente cuando los dirigió José Mourinho.

Compartir:
Real Madrid presentó su segunda indumentaria para la nueva temporada
Real Madrid presentó su segunda indumentaria para la nueva temporada / FOTO: Real Madrid
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Real Madrid y la firma deportiva Adidas presentaron este jueves la segunda equipación para la temporada 2026-2027, la cual será verde oscuro, un color que ya vistió en su tercera indumentaria en el curso 2012-2013, curiosamente, también con José Mourinho como entrenador.

"Es verde oscuro con los detalles en blanco roto, reinterpretando una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual", detalló el conjunto 'merengue' en su web.

La camiseta luce un sutil "patrón geométrico" con las iniciales del club e incorpora un cuello con un ribete en blanco roto.

Además, cuenta con el logotipo del trébol de la firma deportiva, que mantiene su tradicional tecnología climacool+ para una mejor gestión de la humedad y ventilación de los jugadores.

En esa misma línea, también fue presentada para la sección de baloncesto, que, además de no contar con mangas, exhibirá el logo de la marca alemana debajo del escudo del Real Madrid en lado derecho de la camiseta.

Comunicado del Real Madrid 

El Real Madrid y adidas presentan la segunda equipación para la temporada 2026-27. Es verde oscuro con los detalles en blanco roto, reinterpretando una combinación de colores utilizada en el pasado con una perspectiva moderna y actual.

La camiseta presenta un sutil patrón geométrico con las iniciales del club e incorpora un moderno cuello con un ribete en blanco roto. Además, cuenta con el logotipo del trébol de adidas, que conecta la innovación en el rendimiento de élite con la cultura futbolística y el estilo fuera del campo.

Diseñada para la máxima competición, posee la última tecnología climacool+ de adidas, que gestiona la humedad y optimiza la ventilación para mantener a los jugadores frescos. La nueva camiseta ya está disponible en las tiendas oficiales del Real Madrid, en tiendas adidas seleccionadas y en adidas.com/football.

El Real Madrid se encuentra actualmente en etapa de calentamientos antes del arranque de la nueva temporada. 

Foto embed
Segunda equipación del Real Madrid para temporada 2026-2027 - Real Madrid

*Información EFE.

En Portada

Rechazan recusación contra jueza que conoce caso contra señalado de embestir a motoristat
Nacionales

Rechazan recusación contra jueza que conoce caso contra señalado de embestir a motorista

10:41 AM, Jul 23
Impuesto de Circulación: 44% de propietarios de vehículos está pendiente de pagot
Nacionales

Impuesto de Circulación: 44% de propietarios de vehículos está pendiente de pago

08:37 AM, Jul 23
Capturan a presuntos pandilleros vinculados con cobros de extorsión a transportistast
Nacionales

Capturan a presuntos pandilleros vinculados con cobros de extorsión a transportistas

09:50 AM, Jul 23
VIDEO: Automovilista desata el caos tras desafiar a agente de la PMT y agredir a otro conductort
Nacionales

VIDEO: Automovilista desata el caos tras desafiar a agente de la PMT y agredir a otro conductor

09:42 AM, Jul 23
Arquímides Ordoñez rescinde contrato con Loudoun Unitedt
Deportes

Arquímides Ordoñez rescinde contrato con Loudoun United

09:37 AM, Jul 23

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar