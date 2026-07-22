Capturan a cuatro sicarios tras crimen en Chinautla

Las Fuerzas de Seguridad capturaron a cuatro sicarios de la terrorista Mara Salvatrucha tras un ataque armado en el parque central de San Antonio Las Flores, Chinautla, que dejó a un menor de edad fallecido y cinco heridos, informó la Policía Nacional Civil (PNC).
La noche del miércoles 22 de julio, personal de Bomberos Voluntarios acudió al lugar y auxilio a cinco personas quienes fueron trasladadas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios y al IGSS 7-19, mientras que en el lugar quedó sin vida un adolescente de 17 años, debido a múltiples heridas de arma de fuego.
Los agentes de la PNC detuvieron a los pandilleros, dos de ellos menores de edad, quienes inmediatamente fueron remitidos al juzgado respectivo.
A Marlon Adán Aguerrido Castro de 23 años, alias "Mosca", Jordi Alexander Cruz, de 26, y los menores apodados "Timba" de 16 años, y "Colocho" de 15 años; se les incautaron dos pistolas, una de estas robada el 9 de marzo del presente año en el puente Anís, Amatitlán, por individuos armados.
Las autoridades también incautaron dos teléfonos celulares que serán analizados para fortalecer procesos de investigación.
Los criminales intentaban huir del sitio del crimen en dos motocicletas, detalló la Policía.