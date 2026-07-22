España afronta su primer gran reto como campeona del mundo

Ya hay fecha para el regreso de España. La campeona del mundo estrenará su segunda estrella en septiembre durante la doble jornada de la UEFA Nations League.

La selección de España iniciará una nueva etapa como vigente campeona del mundo con un detalle que simboliza su reciente conquista: la segunda estrella sobre el escudo de su camiseta. El combinado dirigido por Luis de la Fuente lucirá por primera vez este distintivo en los dos primeros compromisos de la UEFA Nations League, comenzando el próximo 26 de septiembre frente a Croacia en Sevilla.

La Roja afrontará este encuentro con la confianza que le otorgó su histórica consagración en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde derrotó por 1-0 a Argentina en la final disputada el pasado 19 de julio. El duelo ante Croacia marcará el regreso oficial del equipo tras levantar el título y será una oportunidad para iniciar con paso firme su defensa del prestigio internacional alcanzado.

España se prepara para un exigente calendario

España integra el Grupo 3 de la Liga A, una zona de alta exigencia en la que también competirán Croacia, la República Checa e Inglaterra, selección que finalizó en el tercer lugar de la última Copa del Mundo. Después del choque en Sevilla, el conjunto español visitará Oviedo el 3 de octubre para medirse a la República Checa en su segundo compromiso del certamen.

El objetivo de España será terminar entre los dos primeros lugares del grupo para avanzar a los cuartos de final, instancia que se disputará a doble partido. Los vencedores de esas eliminatorias obtendrán el boleto para la fase final de la UEFA Nations League, programada para junio de 2027, donde la campeona del mundo buscará añadir un nuevo título a una generación que atraviesa uno de los momentos más exitosos de su historia.

Celebraciones de España tras conquistar el Mundial 2026 de la FIFA - Agencia EFE

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