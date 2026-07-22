 Disparan contra bus extraurbano en San Lucas Sacatepéquez
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Disparan contra bus extraurbano en San Lucas Sacatepéquez

Tras el ataque, la unidad continuó su marcha y el conductor se detuvo hasta el km 59 del libramiento de Chimaltenango.

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La ruta Interamericana permanece cerrada debido a que las autoridades realizan diligencias tras el ataque contra un bus en San Lucas Sacatepéquez., PMT de San Lucas Sacatepéquez
La ruta Interamericana permanece cerrada debido a que las autoridades realizan diligencias tras el ataque contra un bus en San Lucas Sacatepéquez. / FOTO: PMT de San Lucas Sacatepéquez
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El kilómetro 29 de la ruta Interamericana, jurisdicción del municipio de San Lucas Sacatepéquez, en el departamento de Sacatepéquez, fue escenario de incidente armado contra una unidad de transporte.

Según la información, sujetos a bordo de una motocicleta negra dispararon en repetidas ocasiones contra un bus extraurbano de la empresa Aracely, con ruta de la ciudad capital hacia el departamento de Quiché y viceversa.

Los pasajeros vivieron un momento de pánico, luego de que los proyectiles de arma de fuego impactaron el vidrio frontal de la unidad de transporte.

Persona herida

Según la información preliminar, un pasajero herido de bala quedó frente a un centro comercial en San Lucas Sacatepéquez. Mientras tanto, tras el ataque armado la unidad siguió su marcha y fue hasta 30 kilómetros después, siendo en el kilómetro 59 del libramiento de Chimaltenango, donde el conductor se detuvo.

Se indicó que el piloto resultó herido por las esquirlas de bala que se desprendieron de las ventanas del bus extraurbano que conducía.

En la escena del ataque, en el sector conocido como la pasarela de la entrada a Santiago, quedaron varios casquillos de bala sobre la cinta asfáltica, mientras los atacantes huyeron con rumbo ignorado.

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