Disparan contra bus extraurbano en San Lucas Sacatepéquez

El kilómetro 29 de la ruta Interamericana, jurisdicción del municipio de San Lucas Sacatepéquez, en el departamento de Sacatepéquez, fue escenario de incidente armado contra una unidad de transporte.
Según la información, sujetos a bordo de una motocicleta negra dispararon en repetidas ocasiones contra un bus extraurbano de la empresa Aracely, con ruta de la ciudad capital hacia el departamento de Quiché y viceversa.
Los pasajeros vivieron un momento de pánico, luego de que los proyectiles de arma de fuego impactaron el vidrio frontal de la unidad de transporte.
Persona herida
Según la información preliminar, un pasajero herido de bala quedó frente a un centro comercial en San Lucas Sacatepéquez. Mientras tanto, tras el ataque armado la unidad siguió su marcha y fue hasta 30 kilómetros después, siendo en el kilómetro 59 del libramiento de Chimaltenango, donde el conductor se detuvo.
Se indicó que el piloto resultó herido por las esquirlas de bala que se desprendieron de las ventanas del bus extraurbano que conducía.
En la escena del ataque, en el sector conocido como la pasarela de la entrada a Santiago, quedaron varios casquillos de bala sobre la cinta asfáltica, mientras los atacantes huyeron con rumbo ignorado.