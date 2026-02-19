 Recapturan a terrorista de la mara salvatrucha tras escapar de Pavoncito
Nacionales

Recapturan a terrorista de la mara salvatrucha tras escapar de Pavoncito

El miembro de la mara salvatrucha había escapado del Centro de Detención Preventiva para Hombres.

Gerson Estuardo Hernández Barrientos fue trasladado a la Torre de Tribunales. , Foto PNC
Gerson Estuardo Hernández Barrientos fue trasladado a la Torre de Tribunales. / FOTO: Foto PNC

Las Fuerzas de Seguridad recapturaron a un terrorista salvatrucha que momentos antes se había fugado del Centro de Detención Preventiva para Hombres, Restauración Constitucional o "Pavoncito", este jueves 19 de febrero, informó la Policía Nacional Civil (PNC). 

De acuerdo con la Policía, Gerson Estuardo Hernández Barrientos de 24 años, integrante de la mara salvatrucha de la clica locos salvatruchas, se dio a la fuga del Centro de Detención Preventiva para Hombres, estando recluido en el sector "los cholos", a través de las láminas de ese recinto.

De inmediato la Policía realizó un despliegue que permitió la recaptura de Hernández Barrientos en el kilómetro 18.5 ruta a Pavón, Fraijanes.

Hernández Barrientos, se encuentra condenado por los delitos de homicidio, encubrimiento propio y portación ilegal de arma de fuego de uso civil y/o deportivo.

Censo

El Gobierno de Guatemala informó el pasado 11 de febrero, la finalización del primer censo de población reclusa en el país, que suma casi 24.000 reos, incluidos 2.545 pandilleros, una medida implementada tras una serie de fugas y motines en los últimos meses.

El ministro de Gobernación (Mingob), Marco Antonio Villeda, confirmó en rueda de prensa que el registro biométrico y digital cubrió las 24 prisiones del país, implementadas para retomar el control del sistema penitenciario tras la crisis de seguridad desatada por la fuga de 20 integrantes de la pandilla Barrio 18 del penal de máxima seguridad Fraijanes II, en octubre de 2025.

El proceso de sistematización por parte del Gobierno permitió identificar y perfilar a los 23.837 privados de libertad, de los cuales 2.545 pertenecen a las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha (MS-13), grupos catalogados legalmente como terroristas en la nación centroamericana.

Las pandillas mantienen una pugna con el Gobierno por el control de las cárceles desde el pasado 31 de julio, cuando sus líderes fueron trasladados a un penal de máxima seguridad para su aislamiento, lo que derivó en constantes disturbios.

Guatemala se encuentra actualmente bajo estado de sitio debido a tres motines registrados el 17 de enero, los cuales provocaron una serie de ataques coordinados contra las fuerzas de seguridad al día siguiente, que dejaron como saldo el asesinato de 11 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

Desmantelan venta de accesorios de celulares en cárcel Pavón

Los dispositivos fueron hallados durante una requisa nocturna.

Con información de Winston Cano, Emisoras Unidas, 89.7*

