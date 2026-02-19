Desmantelan venta de accesorios de celulares en cárcel Pavón

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) reportó este jueves, 19 de febrero, la localización de una venta de accesorios de celulares que funcionaba a lo interno de la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por la institución, durante una requisa que se llevó a cabo en las últimas horas se encontraron diferentes dispositivos electrónicos, así como accesorios para el mismo.
En ese sentido, el personal penitenciario que trabajó en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil procedió a desmantelar este negocio irregular que se mantenía habilitado en la prisión y permitía a los privados de libertad tener acceso a este tipo de elementos de tenencia ilícita.
"Se desarticuló esta venta de accesorios de celulares encontrada en dicho centro carcelario durante una requisa nocturna realizada por denuncia recibida de extorsión a un privado de libertad", detalló la DGSP.
El reporte emitido señala que en el lugar fueron decomisados:
- 9 celulares.
- 21 audífonos.
- 29 cables.
- 5 cargadores.
- 30 protectores.
- 2 kits de reparación.
- 40 paquetes con posible droga.
- Una pesa.