 Desmantelan venta de accesorios de celulares en cárcel Pavón
Nacionales

Desmantelan venta de accesorios de celulares en cárcel Pavón

Los dispositivos fueron hallados durante una requisa nocturna.

Compartir:
Algunos de los objetos decomisados dentro de la Granja Pavón durante una requisa., PNC
Algunos de los objetos decomisados dentro de la Granja Pavón durante una requisa. / FOTO: PNC

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) reportó este jueves, 19 de febrero, la localización de una venta de accesorios de celulares que funcionaba a lo interno de la Granja Modelo de Rehabilitación Penal Pavón, ubicada en el municipio de Fraijanes, Guatemala.

De acuerdo con la información compartida por la institución, durante una requisa que se llevó a cabo en las últimas horas se encontraron diferentes dispositivos electrónicos, así como accesorios para el mismo.

En ese sentido, el personal penitenciario que trabajó en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil procedió a desmantelar este negocio irregular que se mantenía habilitado en la prisión y permitía a los privados de libertad tener acceso a este tipo de elementos de tenencia ilícita.

"Se desarticuló esta venta de accesorios de celulares encontrada en dicho centro carcelario durante una requisa nocturna realizada por denuncia recibida de extorsión a un privado de libertad", detalló la DGSP.

El reporte emitido señala que en el lugar fueron decomisados:

  •  9 celulares.
  • 21 audífonos.
  • 29 cables.
  • 5 cargadores.
  • 30 protectores.
  • 2 kits de reparación.
  • 40 paquetes con posible droga.
  • Una pesa.

En Portada

Eurodiputados exploran la situación política y democrática en Guatemalat
Nacionales

Eurodiputados exploran la situación política y democrática en Guatemala

11:22 AM, Feb 19
Caso Vinícius: Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebast
Deportes

Caso Vinícius: Real Madrid aporta a UEFA todas las pruebas

09:54 AM, Feb 19
Serrano Elías: Se ha hecho justicia tras anulación de órdenes de capturat
Nacionales

Serrano Elías: "Se ha hecho justicia" tras anulación de órdenes de captura

09:17 AM, Feb 19
Video muestra cómo conductor recibe a balazos a hombres que intentaban asaltarlot
Viral

Video muestra cómo conductor recibe a balazos a hombres que intentaban asaltarlo

08:45 AM, Feb 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalNoticias de Guatemalaredes socialesSeguridad vialPNCSeguridadSuper BowlLiga NacionalEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos