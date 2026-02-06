 Ligan a proceso a terrorista acusado de participar en ataques contra la PNC
Nacionales

Ligan a proceso a terrorista acusado de participar en ataques contra la PNC

El pandillero relató que desde que salió de Pavón se ha dedicado a trabajar para sacar adelante a su familia.

Kevin Geovanni Castellanos Rosales durante la audiencia., Foto Ángel Oliva
Kevin Geovanni Castellanos Rosales durante la audiencia. / FOTO: Foto Ángel Oliva

El Juzgado de Turno de la Torre de Tribunales resolvió la tarde de este viernes 6 de febrero, ligar a proceso al "miembro de la terrorista mara 18", Kevin Geovani Castellanos Rosales, de 28 años, detenido el 28 de enero, durante los ataques terroristas contra la Policía Nacional Civil (PNC), que causó la muerte de 11 policías. .

Rosales fue detenido en la colonia El Limón, zona 18, por parte de policías de la comisaría 12, por atacar a la institución policial, además le decomisaron un fusil AR-15.

Durante su declaración Kevin Rosales, aseguró que no mató a nadie y que el día del ataque se dirigía a la tienda a comprar comida para su familia. 

Rosales indicó que lo llevaron a la comisaría, donde hicieron que tocará un arma de fuego, "No mate nadie, yo no hice nada", manifestó. 

El acusado negó ser pandillero y aseguró que trabaja para sacar adelante a su familia, además relató que hace dos años salió de Pavón, pero que ahora trabaja por sacar adelante a su familia.

El Juzgado de Turno resolvió ligar a proceso y enviar a prisión preventiva a Castellanos Rosales por los delitos de asesinato, terrorismo, asociación ilícita, portación ilegal de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y sedición.

El Juzgado además resolvió enviar a Castellanos Rosales a guardar prisión al centro de detención para varones de la zona 18 capitalina.

Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas, 89.7*

