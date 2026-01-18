 Capturan a ocho supuestos agresores de agentes de la PNC
Nacionales

Capturan a ocho supuestos agresores de agentes de la PNC

Cuatro de los detenidos fueron sorprendidos en el acto en la colonia Santa Fe, zona 13, según la PNC.

Los adultos detenidos fueron llevados a la Torre de Tribunales., PNC de Guatemala.
Los adultos detenidos fueron llevados a la Torre de Tribunales. / FOTO: PNC de Guatemala.

La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que suman ocho terroristas capturados durante este domingo 18 de enero de 2026, en el marco de los ataques en contra de varios agentes de esa institución. Asimismo, indicaron que uno de los agresores fue abatido tras perpetrar un tiroteo en contra de los uniformados.

Las fuerzas de seguridad señalaron que cuatro de los detenidos fueron apresados en la 30 calle y 10a. avenida de la zona 13, colonia Santa Fe. En ese escenario, la PNC aclaró que dos señalados son menores de edad, por lo que fueron trasladados a un juzgado de menores en conflicto con la ley penal.

La PNC describió que entre los detenidos está el conductor de un mototaxi tipo tuc tuc con el "rango de paro". Precisaron que los menores de edad tienen las edades de 14 y 17 años.

"Se les decomisaron dos pistolas ilegales, una de las cuales tiene reporte de haber sido robada el 21 de marzo del año 2020", indicó la PNC.

Frustran fuga de los agresores

La PNC también reportó el decomiso de una camioneta blanca y un mototaxi rojo. Según las autoridades, los detenidos pretendían fugarse en esos vehículos después de perpetrar un ataque en contra de la PNC.

Mientras tanto, la PNC confirmó otra captura por atacar a la institución policial, se trata de un hombre identificado como Kevin Geovani Castellanos Rosales, de 28 años. La PNC aseguró que el detenido es "miembro de la terrorista mara 18" y que se le decomisó un fusil AR-15.

La captura reportada fue ejecutada en la colonia El Limón, zona 18, por parte de policías de la comisaría 12.

Los uniformados también reportaron la captura de otros tres pandilleros "por atreverse a atacar policías". La entidad describió que estos fueron capturados y uno más fue dado de baja en Chinautla, tras un ataque contra una sede policial en la aldea Cumbre del Guayabo.

Emisoras  Escúchanos