 Suspenden estaciones de Transmetro y "pasos y pedales"
Suspenden estaciones del Transmetro y "pasos y pedales"

Autoridades de tránsito también reportan una disminución de vehículos en las calles de la capital, por los ataques armados contra la PNC.

Foto: Edwin Bercián / Archivo.
Imagen con fines ilustrativos. / FOTO: ArchivoEU.

El gerente de comunicación de EMETRA, Amílcar Montejo, anunció que se suspendieron las actividades de pasos y pedales en la Ciudad de Guatemala, derivado de las emergencias que causaron varios ataques armados en contra de la Policía Nacional Civil (PNC) durante este domingo 18 de enero de 2026.

Por medio de sus canales oficiales, la Municipalidad de Guatemala también anunció la suspensión de actividades de la Feria de Esquipulitas. Asimismo, Montejo anunció la suspensión de al menos seis estaciones en tres líneas del sistema de transporte Transmetro.

En una publicación, explicó que las paradas deshabilitadas son las de La Parroquía y Academia, en la línea 6. Asimismo, se suspendieron las estaciones de La Merced, San Juan Sur y San Juan Norte en la línea 7.

En la línea 12 también se suspendió el servicio en la estación de Santa Cecilia.

Menos tránsito en las calles de la capital

Montejo añadió que la demanda de vehículos en las calles de la Ciudad de Guatemala también disminuyó de manera considerable, "con menos viajes dentro del perímetro de la Ciudad de Guatemala".

Montejo agregó que, pese a ser domingo, el tránsito en la Ciudad de Guatemala bajó, porque posiblemente la población atendió el llamado de no salir de casa si no es necesario.

