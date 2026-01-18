Liberan rehenes y retoman el control en cárcel Renovación 1

Las fuerzas de seguridad confirmaron que se retomó el control de la cárcel Renovación 1, durante la mañana de este domingo (18/01/2026). Asimismo, explicaron que el máximo líder de la pandilla del Barrio 18 fue sometido al orden por las fuerzas de seguridad y que los agentes de Presidios que figuraban como rehenes fueron liberados.
En un video, mostraron como Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "Lobo" fue reducido al orden en medio de las acciones policiales. Por lo menos tres agentes de élite trabajaron para someter al orden al aludido, que fue fotografiado mientras estaba de rodillas con una camiseta blanca con manchas de sangre.
"En estos momentos se neutraliza al máximo líder de la terrorista mara 18, alias Lobo", consignaron las fuerzas de seguridad al confirmar que retomaban el control en el penal Renovación 1.
En un video publicado por las autoridades se exhibió como Ochoa fue retirado del penal y puesto de rodillas fuera del mismo, al lado de un vehículo del Ejército de Guatemala. En el clip de 32 segundos se puede observar como el recluso camina entre dos guardias de élite hasta las afueras del recinto.
Detalles en conferencia de prensa
Autoridades del Ministerio de Gobernación anunciaron que ofrecerán una conferencia de prensa este domingo para detalles del operativo para retomar el control en el penal Renovación 1, aunque no precisaron la hora de la misma.
En las acciones para retomar el control no se reportaron personas heridas. La PNC también compartió una foto en la que al menos 10 internos de esta cárcel fueron sometidos al orden y puestos boca abajo contra el suelo de tierra.
Agente de Presidios estaba embarazada
Bomberos Voluntarios confirmaron que la noche del pasado sábado una mujer que trabajaba como guardia de Presidios fue liberada en el Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. Los rescatistas informaron que la guardia estaba embarazada y fue trasladada hacia un centro asistencial.
Técnicos en urgencias médicas indicaron que la mujer presentaba alteración nerviosa y un cuadro de deshidratación al ser liberada.