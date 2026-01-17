Aumenta presencia policial en el perímetro de Renovación 1

El número de agentes de seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) en el perímetro de la cárcel Renovación 1, antes llamada "infiernito", aumentó durante la tarde de este sábado 17 de enero de 2026, en el marco de los disturbios realizados por internos del penal. En ese contexto, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que parte de las demandas de los reclusos son que al líder pandillero Aldo Dupie Ochoa Mejía se le otorgue aire acondicionado, comida de restaurante y una cama "King Size".
Pese a que las revueltas empezaron desde las 8:00 horas, según el primer reporte, a eso de las 17:00 horas aún hay reportes de que el incendio a lo interior de Renovación 1 sigue activo. En el penal se siguen observando columnas de humo, porque los reos habrían incendiado la totalidad de las instalaciones, incluyendo documentos administrativos.
En ese tema, el jefe de la cartera del Interior, Marco Antonio Villeda, aseguró que esos documentos contaban con respaldo digital en la nube, por lo que no se han perdido. Aseguró que mantienen un diálogo en favor de la vida de los guardias del Sistema Penitenciario retenidos, pero que no hay negociaciones porque no van a negociar con terroristas.
Llaman a velar por la vida de los rehenes
En ese contexto, el Colectivo Artesana hizo un llamado para que se mantenga el diálogo en favor de la vida de los trabajadores retenidos en el centro carcelario.
"Lamentamos los hechos suscitados el día de hoy, que dio como resultado hasta el momento, la lamentable la toma de guardias penitenciarios como rehenes y el daño a la infraestructura de los centros de privación de libertad, especialmente Renovación", destacaron.
El Colectivo Artesana resaltó que Renovación 1 tuvo un costo millonario para el Estado de Guatemala, lo que afecta al sistema de justicia por la quema de expedientes y documentos del centro.
"Nos preocupa el estado de los guardias, de los privados de libertad que no están involucrados en los desórdenes y del personal de la PNC, quienes deben exponerse para la toma de control", expersaron.
Además, la entidad lamentó el rechazo social y estigmatización que este tipo de hechos generan en la sociedad. Mencionaron que esos hechos tendrán que repercutir en las personas privadas de libertad, derivado de las medidas de seguridad que se tendrán que establecer institucionalmente para evitar que este tipo de hechos se vuelvan a repetir.
"Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las personas privadas de libertad que, en su afán de -apoyar-, se exponen y cometen acciones al margen de la ley sin prever las consecuencias legales", destacaron.
"Nuestra solidaridad con la Dirección General del Sistema Penitenciario y el personal retenido, esperando que a través del diálogo se logre su liberación lo más pronto posible", finalizaron.
Con información del corresponsal Reyes Reali de Emisoras Unidas FM.
En otras noticias consulte: Sigue la tensión en la cárcel Renovación 1 por motín de reos.