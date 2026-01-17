Sigue la tensión en la cárcel Renovación 1 por motín de reos

En el marco del motín de reos en tres cárceles del país, la tensión continúa en los penales de Renovación 1, Fraijanes II y Centro Preventivo para Hombres de la zona 18. Con gritos se logró captar que los privados de libertad están solicitando traslados, argumentando que no pueden convivir tres fuerzas en el lugar.
Mientras tanto, en el lugar hay mucho humo, mientras las fuerzas de seguridad aún no logran ingresar para retomar el control del lugar. Sin embargo, varios elementos de la policía y fuerzas especiales ya están equipados con sus elementos para ingresar al recinto en cualquier momento.
En el lugar se puede percibir que la situación es tensa, por lo que se espera que las autoridades den detalles de las operaciones anunciadas por medio de un comunicado.
Después de una protesta de supuestos familiares de los reos, las autoridades los desalojaron, por lo que el paso en la carretera entre Santa Rosa y Escuintla es libre hasta el momento. Además del retiro de los manifestantes, las fuerzas de seguridad quitaron otros elementos como rocas y obstáculos en la referida vía.
Reos de Renovación 1 piden acercamiento con la prensa
Por algunos momentos, los reos que permanecen en el área pidieron tener un acercamiento con los medios de comunicación; específicamente con Emisoras Unidas de Guatemala. Sin embargo, el operativo de las fuerzas de seguridad no permitió el encuentro.
En ese contexto, tampoco se otorgaron las garantías de seguridad necesarias para el acercamiento.
Cabe destacar que durante la mañana no se ejecutó el ingreso de las fuerzas de seguridad al penal antes descrito. De manera extraoficial se habla de cinco guardias del Sistema Penitenciario retenidos en el área, y de un subdirector.
Con información del corresponsal Reyes Reali de Emisoras Unidas FM.