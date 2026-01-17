 Ataque armado dentro de un taller deja un hombre fallecido
Nacionales

Ataque armado dentro de un taller deja un hombre fallecido

Bomberos Municipales atendieron la emergencia, luego del incidente armado y confirmaron que un hombre falleció en el lugar.

El ataque aramdo ocurrió dentro de un local que funcionaba como taller de mecánica., Bomberos Municipales.
El ataque aramdo ocurrió dentro de un local que funcionaba como taller de mecánica. / FOTO: Bomberos Municipales.

Tras recibir varias llamadas a la cabina de emergencias, Bomberos Municipales confirmaron que un ataque armado cobró la vida de un hombre en el interior de un taller de mecánica, durante la noche del pasado viernes. Según el cuerpo de rescate, los paramédicos se apresuraron para atender a un hombre herido, pero al hacerle las primeras evaluaciones, concluyeron en que ya no contaba con signos vitales.

El citado cuerpo de rescate notificó que el taller en el que ocurrió el asesinato se ubica en la 12 avenida y 35 calle de la zona 8 de la ciudad de Guatemala. Según las imágenes compartidas, en el interior del recinto quedaron varias partes de automóvil, así como un plato de comida y una lata de cerveza.

Tras el incidente armado, la Policía Nacional Civil (PNC) llegó al lugar para resguardar las evidencias, mientras el Ministerio Público llegaba al lugar para realizar las investigaciones del caso.

"Se desconocen las causas del ataque contra esta persona que se encontraba dentro de un taller mecánico", reportaron los Bomberos Municipales.

Confirman fuga de un privado de libertad en Izabal

El reo Ruperto Ortiz Gómez estaba internado en un hospital cuando evadió a la justicia.

Ataque armado en Loma Blanca

Más temprano, Bomberos voluntarios reportaron otro ataque armado que cobró la vida de un hombre en la colonia Loma Blanca de la zona 21 capitalina. Según la descripción de los técnicos en urgencias médicas, la víctima fatal del incidente armado es un hombre de al menos 35 años de edad.

El incidente armado ocurrió en un callejón a donde acudió la PNC para resguardar el área del crimen. Las fuerzas de seguridad se quedaron en el lugar hasta la llegada de los peritos del Ministerio Público, quienes se encargaron de levantar el cuerpo y trasladarlo a la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses en la zona 3 capitalina.

Violencia en San José Pinula

Bomberos Voluntarios también atendieron un ataque armado en la 4ª. avenida, entre 2a. y 3a. calles de la zona 2 de San José Pinula. En ese lugar fueron ubicados dos menores de edad heridos, uno de 17 años y otro de 16; ambos fueron trasladados al Hospital General San Juan de Dios, donde el segundo de ellos falleció.

