Se confirma que el privado de libertad Ruperto Ortiz Gómez, cuando se encontraba internado en el hospital nacional de Puerto Barrios, evadió custodia policial y se dio a fuga.
Confirman fuga de un privado de libertad en Izabal
El reo Ruperto Ortiz Gómez estaba internado en un hospital cuando evadió a la justicia.
- por Nancy Alvarez
- 13:25, Ene 16 2026
