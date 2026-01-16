 Confirman fuga de un privado de libertad en Izabal
Nacionales

Confirman fuga de un privado de libertad en Izabal

El reo Ruperto Ortiz Gómez estaba internado en un hospital cuando evadió a la justicia.

carcel-preso-prision-emisoras-unidas1-1.webp,
carcel-preso-prision-emisoras-unidas1-1.webp / FOTO:

Se confirma que el privado de libertad Ruperto Ortiz Gómez, cuando se encontraba internado en el hospital nacional de Puerto Barrios, evadió custodia policial y se dio a fuga.

