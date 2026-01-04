Hallan muerto a "Psyco", reo fugados de Fraijanes II

Edwin Roberto González Ortega, alias "Psyco", uno de los 20 reos del Barrio 18 que se fugaron de la cárcel Fraijanes II en octubre de 2025, fue localizado muerto este sábado 4 de enero de 2026 en la aldea El Jocotillo, en Villa Canales.
La Policía Nacional Civil (PNC) confirmó que se trata de González Ortega, integrante de la clica Hollywood Gangsters, quien era considerado uno de los pandilleros más peligrosos del grupo de prófugos.
Reo considerado de alta peligrosidad
En 2018, "Psyco" enfrentó un proceso judicial por su presunta participación en 133 asesinatos y 46 intentos de homicidio cometidos entre 2010 y 2013, dentro de la estructura criminal del Barrio 18.
Tras la fuga masiva en Fraijanes II, las autoridades mantenían operativos de búsqueda a nivel nacional. Hasta ahora no se han revelado detalles sobre las circunstancias de su muerte.
El Ministerio Público inició las investigaciones correspondientes.
Con información de la periodista Karla Marroquín.