Lluvias generan inundaciones en Izabal; hay 26 viviendas dañadas

Las lluvias que se presentaron en el último día del año 2025 en el departamento de Izabal generaron que algunas zonas se vieran afectadas, principalmente en la aldea Creek Zarco, municipio de Morales, donde incluso hubo inundaciones.
De acuerdo con la información compartida por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), el agua alcanzó varias de las viviendas ubicadas en la referida localidad e ingresó a sus diferentes ambientes.
El reporte preliminar emitido por la entidad sobre la situación en este sector detalla que las lluvias provocaron inundaciones que dejaron 26 viviendas con daños.
"El personal de las instituciones que integran el Sistema Conred realizaron evaluación de daños y mantienen el monitoreo y seguimiento del evento", detalló el departamento de Comunicación Social de la entidad.