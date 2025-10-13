Ofrecen recompensas de Q150 mil por información para recaptura de reos fugados

El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, anunció este lunes 13 de octubre que se autorizó el pago de recompensas a cambio de información que lleve a la recaptura de los 20 reos fugados de la cárcel Fraijanes II.
Según indicó durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura", se destinarán Q3 millones para entregar a cambio de que se compartan detalles que permitan determinar el paradero de los criminales que evadieron la seguridad, Q150 mil por cada uno de ellos.
"Si usted, que nos está escuchando, tiene información de los criminales, si vio dónde se escondieron y sabe dónde están, llame inmediatamente al 110 de la PNC. Su información será tratada de forma confidencial. Y, si su aporte nos lleva a su captura, usted recibirá esa recompensa", dijo el funcionario.
Asimismo, Jiménez expresó un mensaje dirigido a los prófugos: "Los vamos a encontrar. Vamos a regresarlos a la cárcel de donde no debieron salir. Y me aseguraré de que sean los primeros inquilinos de Renovación 2, que en las próximas semanas será inaugurado".