Miembro de Lev Tahor detenido en Guatemala para extradición

Las autoridades de Guatemala confirmaron este viernes 6 de febrero la captura de Yoel Malka, integrante de la organización Lev Tahor, quien es requerido con fines de extradición por autoridades de los Estados Unidos Mexicanos.
La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que la detención se llevó a cabo en la 5ª avenida y 11ª calle de la zona 9 de la Ciudad de Guatemala, en el marco de un operativo realizado por agentes de Interpol como parte de acciones coordinadas contra el crimen transnacional.
De acuerdo con información oficial, Malka es señalado por los delitos de delincuencia organizada, trata de personas y matrimonio forzoso o servil, hechos que habrían sido cometidos en territorio mexicano.
El Ministerio Público detalló que la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales de esa entidad coordinó la aprehensión con fines de extradición del ciudadano israelí, quien actualmente tiene 37 años de edad.
"La unidad especializada dio cumplimiento a la orden de aprehensión provisional emitida por el Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de turno de Guatemala", explicó al respecto la oficina de Información y Prensa del ente investigador.
Con esta captura, suman cinco los extraditables detenidos en lo que va del año por las autoridades de Guatemala, de los cuales tres están vinculados a casos de narcotráfico y dos por otros delitos de gravedad.
Las autoridades indicaron que el detenido será puesto a disposición de los órganos judiciales correspondientes para continuar con el proceso de extradición solicitado por México.
Presencia de Lev Tahor en Guatemala
En diciembre de 2024, las autoridades guatemaltecas sorprendieron a los miembros de Lev Tahor en una finca del municipio de Oratorio, ubicado en la provincia de Santa Rosa (sureste) y, por acusaciones de tráfico sexual, rescataron a 160 menores.
Lev Tahor se afincó en 2016 en Oratorio, luego de que tensiones con comunidades indígenas del poblado de San Juan la Laguna los empujaran a abandonar el altiplano del país donde se habían ubicado originalmente.
La tensión entre la comunidad, que llegó a Guatemala en 2013, y las instituciones estatales a cargo del caso fue en aumento desde la separación de los menores y la captura de otro de sus líderes, Jonathan Cardona, quien intentó huir hacia El Salvador, según las fuerzas de seguridad.
Casi 300 integrantes de Lev Tahor, que había operado con perfil bajo durante años, se vieron envueltos en este proceso judicial tras la huida de cuatro menores y su denuncia de tratos abusivos, como violaciones e incluso matrimonios forzados.