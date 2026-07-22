Roberto Hernández habla de la pretemporada de Xelajú

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala arranca este viernes 24 de julio con dos partidos: Antigua vs. Marquense (18:00 horas) y Municipal vs. Mixco (20:00 horas), pero tendrá el sábado 25 un partidazo el cual será entre el Deportivo San Pedro, recién ascendido, y el Xelajú, del técnico mexicano Roberto Hernández.
Este día, el estratega azteca dio una conferencia de prensa para hablar del arranque del campeonato, donde los lanudos buscan su octava estrella y de esa forma igualar las de Aurora, el tercer mejor equipo en la historia de Guatemala.
Dentro de sus declaraciones, Roberto Hernández aseguró que la pretemporada del conjunto quetzalteco fue atípica, ya que se hizo de forma al revés comparado con su metodología de trabajo, y confesó que la misma se le salió de control, aunque explicó que el equipo saldrá adelante.
"El plantel está completo, está con lo que pedimos, y con la esperanza de que nos alcance para competir en los dos torneos importantes para este club (Copa Centroamericana y Liga Nacional)", dijo Roberto Hernández.
El estratega mexicano dijo: "Jamás en mi vida había hecho una pretemporada atípica. En mi metodología es: Una semana de adaptación, dos semanas de carga, una o dos semanas de partidos de preparación, y no pudimos. Acá comenzamos al revés, empezamos con partidos. Lo que hicimos, lo acepto que salió mal, pero es prueba y error. No había algún antecedente para poder desarrollar algo así".
Roberto Hernández también dijo que su equipo físicamente no está bien, dado a esos aspectos explicados con anterioridad. "Hoy, a este día, físicamente no estamos bien. Eso es una realidad. No estamos bien porque estamos desfasados. Tuvimos que revolucionar e improvisar en esta pretemporada. No es escusa, estamos bien".
Por último, Hernández comentó: "Soy un fiel creyente que el aspecto emocional tiene mucho que ver, porque también la viví. Cuesta mucho trabajo cuando no haces una pretemporada como tiene que ser, pero tampoco es de vida o muerte".
Habla de San Pedro
El técnico internacional también se refirió a su rival de turno, el recién ascendido Deportivo San Pedro. "No existe información. No sabe uno si son jugadores que están o no están", confesó Hernández, quien también explicó que a su club hay formas de seguirlo en plataformas y videos para observar su forma de juego.
Ante las limitantes que tuvo para darle seguimiento a su rival, Hernández dijo que abogan al desarrollo y funcionamiento de sus jugadores.
*Con información de Wilber Colloy.