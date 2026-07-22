 Roberto Hernández habla de la pretemporada de Xelajú
Deportes

Roberto Hernández asegura que arrancará desfasado en el Apertura 2026

El técnico de Xelajú brindó detalles de una pretemporada atípica hecha con los quetzaltecos, ya que empezaron al revés.

Compartir:
Xelajú debuta este sábado 25 de julio ante San Pedro F. C.
Xelajú debuta este sábado 25 de julio ante San Pedro F. C. / FOTO: Xelajú M. C.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala arranca este viernes 24 de julio con dos partidos: Antigua vs. Marquense (18:00 horas) y Municipal vs. Mixco (20:00 horas), pero tendrá el sábado 25 un partidazo el cual será entre el Deportivo San Pedro, recién ascendido, y el Xelajú, del técnico mexicano Roberto Hernández.

Este día, el estratega azteca dio una conferencia de prensa para hablar del arranque del campeonato, donde los lanudos buscan su octava estrella y de esa forma igualar las de Aurora, el tercer mejor equipo en la historia de Guatemala.

Dentro de sus declaraciones, Roberto Hernández aseguró que la pretemporada del conjunto quetzalteco fue atípica, ya que se hizo de forma al revés comparado con su metodología de trabajo, y confesó que la misma se le salió de control, aunque explicó que el equipo saldrá adelante.

La Liga Nacional define calendario y tendrá nuevo formato

En la Asamblea de la Liga Nacional se presentó el calendario del Apertura 2026 y se confirmó el nuevo formato de competencia.

"El plantel está completo, está con lo que pedimos, y con la esperanza de que nos alcance para competir en los dos torneos importantes para este club (Copa Centroamericana y Liga Nacional)", dijo Roberto Hernández.

El estratega mexicano dijo: "Jamás en mi vida había hecho una pretemporada atípica. En mi metodología es: Una semana de adaptación, dos semanas de carga, una o dos semanas de partidos de preparación, y no pudimos. Acá comenzamos al revés, empezamos con partidos. Lo que hicimos, lo acepto que salió mal, pero es prueba y error. No había algún antecedente para poder desarrollar algo así".

Roberto Hernández también dijo que su equipo físicamente no está bien, dado a esos aspectos explicados con anterioridad. "Hoy, a este día, físicamente no estamos bien. Eso es una realidad. No estamos bien porque estamos desfasados. Tuvimos que revolucionar e improvisar en esta pretemporada. No es escusa, estamos bien".

Por último, Hernández comentó: "Soy un fiel creyente que el aspecto emocional tiene mucho que ver, porque también la viví. Cuesta mucho trabajo cuando no haces una pretemporada como tiene que ser, pero tampoco es de vida o muerte".

Altas y bajas para el Apertura 2026 de la Liga Nacional

Los equipos de la Liga Nacional ya trabajan en la conformación de sus plantillas para el Apertura 2026, entre altas, bajas y renovaciones.

Habla de San Pedro

El técnico internacional también se refirió a su rival de turno, el recién ascendido Deportivo San Pedro. "No existe información. No sabe uno si son jugadores que están o no están", confesó Hernández, quien también explicó que a su club hay formas de seguirlo en plataformas y videos para observar su forma de juego.

Ante las limitantes que tuvo para darle seguimiento a su rival, Hernández dijo que abogan al desarrollo y funcionamiento de sus jugadores.

*Con información de Wilber Colloy. 

En Portada

Transportistas piden al Gobierno liderar diálogo público con importadores de combustiblest
Nacionales

Transportistas piden al Gobierno liderar diálogo público con importadores de combustibles

03:37 PM, Jul 22
Presentan proyecto para construir planta de tratamiento de desechos sólidos en Guatemalat
Nacionales

Presentan proyecto para construir planta de tratamiento de desechos sólidos en Guatemala

04:58 PM, Jul 22
Trump bromea con presentarse a las elecciones de 2028t
Internacionales

Trump bromea con presentarse a las elecciones de 2028

03:42 PM, Jul 22
La dura confesión de Roro a Ibai Llanos antes de La Velada del Añot
Farándula

La dura confesión de Roro a Ibai Llanos antes de "La Velada del Año"

02:31 PM, Jul 22
Exmadridista será compañero de Lionel Messi en Inter Miamit
Deportes

Exmadridista será compañero de Lionel Messi en Inter Miami

03:40 PM, Jul 22

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAMessiEstados UnidosInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

celulares-no-podran-utilizar-whatsapp-mayo-2024.jpg ,
Tendencias

Por qué que te dejen en visto en WhatsApp duele y desencadena reacciones emocionales

Relojes inteligentes ,Relojes inteligentes
Tecnología

Los relojes inteligentes para niños dejaron de ser un juguete: Ahora son tu mejor aliado de seguridad

tequila-2230238 ,
Moda Y Belleza

Tequila: el elixir que podría favorecer la pérdida de peso

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Mundial 2026 ,Mundial 2026
Tendencias

¿Cuáles son las estampas más difíciles de conseguir del mundial 2026?

Guatemala ,Guatemala
Tendencias

¿Qué hay bajo la calle Guatemala 24 en México que se ha convertido en una disputa histórica?

Calambres ,Calambres
Salud

¿Por qué dan calambres en las piernas en la noche?

Emisoras Unidas Escuchar