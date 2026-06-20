 La Liga Nacional define calendario y tendrá nuevo formato

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Deportes

La Liga Nacional define calendario y tendrá nuevo formato

En la Asamblea de la Liga Nacional se presentó el calendario del Apertura 2026 y se confirmó el nuevo formato de competencia.

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Asamblea de la Liga Nacional de Guatemala - Liga Bantrab
Asamblea de la Liga Nacional de Guatemala / FOTO: Liga Bantrab
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La emoción del fútbol guatemalteco volverá a sentirse con el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, programado para el fin de semana del 25 y 26 de julio. La Asamblea de la Liga Bantrab definió recientemente el calendario de la fase de clasificación, marcando el comienzo de una nueva temporada que promete grandes emociones para los aficionados. Además del sorteo de los encuentros, se confirmó una importante modificación en el sistema de competencia que cambiará el camino hacia la lucha por el título.

La principal novedad para esta campaña será el formato de clasificación a la fase final. A diferencia de torneos anteriores, en los que ocho equipos avanzaban a las rondas eliminatorias, ahora únicamente seis clubes obtendrán su boleto. Los equipos que finalicen en el primer y segundo lugar de la tabla general clasificarán directamente a las semifinales, mientras que los conjuntos ubicados entre la tercera y la sexta posición disputarán una ronda previa para definir a los otros dos semifinalistas. Con esta medida, se busca aumentar la competitividad durante toda la fase regular y premiar el rendimiento de los mejores equipos.

Foto embed
Primera jornada del Apertura 2026 - Emisoras Unidas

Todo listo para el inicio de la Liga Nacional

La jornada inaugural ofrecerá encuentros atractivos desde el primer fin de semana. Suchitepéquez recibirá a Comunicaciones, Malacateco enfrentará a Cobán Imperial y Aurora FC se medirá ante Guastatoya. Además, San Pedro tendrá como rival a Xelajú MC, Municipal jugará contra Mixco y Antigua GFC se enfrentará a Marquense. Estos duelos marcarán el inicio de una temporada en la que varios clubes buscarán consolidarse como protagonistas desde las primeras fechas.

Previo al arranque oficial del campeonato, los equipos deberán completar su proceso de inscripción ante la Liga Bantrab. Marquense y Aurora FC abrirán este trámite el 13 de julio, seguidos por Mixco y Antigua GFC el día 14. Municipal y Xelajú MC acudirán el 15 de julio, mientras que San Pedro y Comunicaciones lo harán el 16. Guastatoya y Cobán Imperial tienen programada su inscripción para el 17 de julio, cerrando el proceso Malacateco y Suchitepéquez el 20 de julio. Con todo listo para el comienzo del Apertura 2026, la afición ya espera con entusiasmo el regreso de la máxima categoría del fútbol nacional.

Abre directo el PDF aquí.

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