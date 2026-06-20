La Liga Nacional define calendario y tendrá nuevo formato

La emoción del fútbol guatemalteco volverá a sentirse con el inicio del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, programado para el fin de semana del 25 y 26 de julio. La Asamblea de la Liga Bantrab definió recientemente el calendario de la fase de clasificación, marcando el comienzo de una nueva temporada que promete grandes emociones para los aficionados. Además del sorteo de los encuentros, se confirmó una importante modificación en el sistema de competencia que cambiará el camino hacia la lucha por el título.
La principal novedad para esta campaña será el formato de clasificación a la fase final. A diferencia de torneos anteriores, en los que ocho equipos avanzaban a las rondas eliminatorias, ahora únicamente seis clubes obtendrán su boleto. Los equipos que finalicen en el primer y segundo lugar de la tabla general clasificarán directamente a las semifinales, mientras que los conjuntos ubicados entre la tercera y la sexta posición disputarán una ronda previa para definir a los otros dos semifinalistas. Con esta medida, se busca aumentar la competitividad durante toda la fase regular y premiar el rendimiento de los mejores equipos.
Todo listo para el inicio de la Liga Nacional
La jornada inaugural ofrecerá encuentros atractivos desde el primer fin de semana. Suchitepéquez recibirá a Comunicaciones, Malacateco enfrentará a Cobán Imperial y Aurora FC se medirá ante Guastatoya. Además, San Pedro tendrá como rival a Xelajú MC, Municipal jugará contra Mixco y Antigua GFC se enfrentará a Marquense. Estos duelos marcarán el inicio de una temporada en la que varios clubes buscarán consolidarse como protagonistas desde las primeras fechas.
Previo al arranque oficial del campeonato, los equipos deberán completar su proceso de inscripción ante la Liga Bantrab. Marquense y Aurora FC abrirán este trámite el 13 de julio, seguidos por Mixco y Antigua GFC el día 14. Municipal y Xelajú MC acudirán el 15 de julio, mientras que San Pedro y Comunicaciones lo harán el 16. Guastatoya y Cobán Imperial tienen programada su inscripción para el 17 de julio, cerrando el proceso Malacateco y Suchitepéquez el 20 de julio. Con todo listo para el comienzo del Apertura 2026, la afición ya espera con entusiasmo el regreso de la máxima categoría del fútbol nacional.