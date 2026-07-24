Guatemala debuta con pie izquierdo en el Premundial Sub-20

Las selecciones nacionales de Guatemala y Costa Rica, categoría Sub-20, abrieron este viernes 24 de julio una edición más del Campeonato Sub-20 Masculino de Concacaf 2026 (Premundial Sub-20), el cual se realiza en Puebla, México, y que dará boletos a la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán, mientras que el campeón del torneo también obtendrá su boleto a los Juegos Olímpicos de Verano 2028. Al final, Costa Rica derrotó a Guatemala 1-0 con gol de Keyner Hernández al 76.
Costa Rica dominó a placer la primera parte y fue el equipo que mejores oportunidades de gol tuvo, sumado a la irresponsabilidad del guatemalteco Emir Ponciano, quien salió expulsado del partido por una agresión contra Gabriel Sibaja.
Al 14, Álvaro Medrano salvó a Guatemala tras un remate potente de larga distancia efectuado por Yerlan Sosa. Cuando se jugaba el 19, un error del portero guatemalteco hizo que el país temblara ya que el balón se paseó por toda la línea de gol y no ingresó a la portería; Medrano no atajó el balón que iba a su palo.
El partido se complicaba para los connacionales ya que al 32, Emir Ponciano protagonizó un agarrón con Gabriel Sibaja, pero el chapín lanzó un manotazo que terminó impactando el rostro de su rival, y tras la intervención del VAR, Ponciano fue expulsado y dejó con 10 al equipo nacional.
El panorama no mejoraba, y Sebastián Bini era amonestado al 34, lo que demostraba la desesperación desde la cabeza y todo el cuerpo del elenco guatemalteco.
Para empeorar las cosas, Álvaro Medrano intentó salir con balón dominado, pero terminó perdiéndolo, y gozó de la suerte que los costarricenses definieron mal su jugada cuando no había portero en el arco chapín.
El primer tiempo milagrosamente terminó con empate a cero goles, y todo se definiría en la parte complementaria.
Merecido triunfo para Costa Rica
Para la etapa complementaria, la Selección Nacional de Guatemala salió con otra actitud, con otro libreto de juego, y siendo más que Costa Rica en los primeros minutos de esa parte definitiva del encuentro.
La oportunidad más clara de gol en lo que iba del partido, la protagonizó la "Azul y Blanco" cuando un remate de Omar Bolaños al 54 se estrelló en la humanidad de Emmanuel Brenes, quien salvó a los costarricenses de la caída de su arco.
En el 60, las cosas nuevamente se le complicaban a los dirigidos de Sebastián Bini, ya que en una jugada dividida entre Julio Ramos y Matías Cordero, terminó con una lesión muscular para los de la "Azul y Blanco". Tres minutos más tarde, salió Ramos e ingresó Gary Pérez.
Al 68, otro golpe terrible para Guatemala: Lesión muscular de Omar Bolaños, el segundo en el partido, y tuvo que abandonar el terreno de juego. Su lugar lo ocupó Patrick Arana.
El golpe fatal para los chapines llegó al 76 con el gol de Keyner Hernández, quien anotó el ansiado gol del partido, y una merecida anotación para el conjunto de Randall Row.
Al final, Guatemala cayó ante Costa Rica y pierde una gran oportunidad para sumar puntos en este Premundial Sub-20 que se juega en Puebla, México. Los chapines extrañaron una versión premium de Marvin Ávila Jr., quien prácticamente pasó desapercibido en el compromiso internacional.
Guatemala volverá a jugar el lunes, y su rival será Antigua y Barbuda, donde el duelo será fundamental para seguir con vida en los sueños de clasificar al Mundial de la categoría.
Calendario de la Selección Sub-20 de Guatemala
|NO.
|PARTIDO
|FECHA
|HORARIO
|1
|Guatemala 0-1 Costa Rica
|Viernes, 24 de julio
|14:00 horas GT
|2
|Antigua y Barbuda vs. Guatemala
|Lunes, 27 de julio
|17:00 horas GT
|3
|México vs. Guatemala
|Jueves, 30 de julio
|19:00 horas GT