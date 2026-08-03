Baja Verapaz: Capturan a señalado de dañar sede del MP e intentar incendiar venta de gas

Las fuerzas de seguridad capturaron este lunes, 3 de agosto, a un hombre señalado de ser el presunto responsable de atentar contra una sede del Ministerio Público (MP) e intentar incendiar una venta de gas propano en el municipio de Cubulco, Baja Verapaz.
La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y agentes de la comisaría 52 trabajaron en coordinación con fiscales del MP para desarrollar la diligencia en seguimiento de la investigación desarrollada por hechos ocurridos el mes pasado.
Como resultado fue ubicado el sospechoso, de 31 años, a quien se le atribuyen los delitos de atentado, amenazas e incendio agravado en grado de tentativa, según la orden de aprehensión en su contra.
La detención se realizó durante un allanamiento en el caserío Carrizal, en la referida localidad, tomado en cuenta que existen indicios de que esta persona estaría vinculada con los daños causados a la sede de la Fiscalía Municipal de Cubulco y de intentar prender en llamas una venta de gas.
De acuerdo con la investigación, el hecho quedó documentado en un video que circuló en redes sociales, donde se observa al presunto responsable atentando contra las instalaciones del ente investigador y contra el mencionado negocio.
Durante la diligencia policial fueron decomisados indicios que contribuirán en el fortalecimiento de la investigación y que serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes.