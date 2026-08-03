 Baja Verapaz: Capturan a señalado de dañar sede del MP e intentar incendiar venta de gas
Nacionales

Baja Verapaz: Capturan a señalado de dañar sede del MP e intentar incendiar venta de gas

El operativo se llevó a cabo en un caserío de Cubulco.

Compartir:
El sospechoso de dañar la sede del Ministerio Público fue detenido en Cubulco, Baja Verapaz., PNC
El sospechoso de dañar la sede del Ministerio Público fue detenido en Cubulco, Baja Verapaz. / FOTO: PNC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las fuerzas de seguridad capturaron este lunes, 3 de agosto, a un hombre señalado de ser el presunto responsable de atentar contra una sede del Ministerio Público (MP) e intentar incendiar una venta de gas propano en el municipio de Cubulco, Baja Verapaz.

La Policía Nacional Civil (PNC) dio a conocer que los investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) y agentes de la comisaría 52 trabajaron en coordinación con fiscales del MP para desarrollar la diligencia en seguimiento de la investigación desarrollada por hechos ocurridos el mes pasado.

Como resultado fue ubicado el sospechoso, de 31 años, a quien se le atribuyen los delitos de atentado, amenazas e incendio agravado en grado de tentativa, según la orden de aprehensión en su contra.

La detención se realizó durante un allanamiento en el caserío Carrizal, en la referida localidad, tomado en cuenta que existen indicios de que esta persona estaría vinculada con los daños causados a la sede de la Fiscalía Municipal de Cubulco y de intentar prender en llamas una venta de gas.

De acuerdo con la investigación, el hecho quedó documentado en un video que circuló en redes sociales, donde se observa al presunto responsable atentando contra las instalaciones del ente investigador y contra el mencionado negocio.

Durante la diligencia policial fueron decomisados indicios que contribuirán en el fortalecimiento de la investigación y que serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

En Portada

Caravana de taxistas exige medidas ante el aumento del combustiblet
Nacionales

Caravana de taxistas exige medidas ante el aumento del combustible

09:43 AM, Ago 03
Exmilitares protestan en alrededores del Congresot
Nacionales

Exmilitares protestan en alrededores del Congreso

10:36 AM, Ago 03
Volcán de Fuego mantiene actividad eruptiva con emisión de cenizat
Nacionales

Volcán de Fuego mantiene actividad eruptiva con emisión de ceniza

08:54 AM, Ago 03
Baja Verapaz: Capturan a señalado de dañar sede del MP e intentar incendiar venta de gast
Nacionales

Baja Verapaz: Capturan a señalado de dañar sede del MP e intentar incendiar venta de gas

11:45 AM, Ago 03
Las federaciones comienzan a retirarle su respaldo a Infantinot
Deportes

Las federaciones comienzan a retirarle su respaldo a Infantino

08:20 AM, Ago 03

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar