 Macron habría frenado el plan de privatización del Mundial
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Macron habría frenado el plan de privatización del Mundial impulsado por la FIFA

Según reveló L'Équipe, el presidente francés respaldó a la UEFA y movió contactos para bloquear la iniciativa de Infantino de privatizar parte de las competiciones.

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Emmanuel Macron, presidente de Francia junto a Gianni Infantino y Kylian Mbappé - Archivo
Emmanuel Macron, presidente de Francia junto a Gianni Infantino y Kylian Mbappé / FOTO: Archivo
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El presidente de Francia, Emmanuel Macron, habría desempeñado un papel clave para impedir que prosperara el proyecto de la FIFA de abrir al capital privado una parte de sus principales competiciones, entre ellas el Mundial. De acuerdo con información publicada por el diario francés L'Équipe, el mandatario intervino mediante una serie de contactos diplomáticos con el objetivo de reunir apoyos en contra de una iniciativa promovida por el presidente del organismo, Gianni Infantino, la cual finalmente fue retirada.

La propuesta contemplaba la privatización del 20 % de las actividades deportivas organizadas por la FIFA, con la intención de recaudar alrededor de 3.600 millones de euros. Sin embargo, Macron consideró que esa medida podía poner en riesgo los principios de solidaridad que han caracterizado históricamente al fútbol internacional. Desde el entorno del Palacio del Elíseo señalaron que su postura guarda coherencia con la firme oposición que mostró en 2021 frente al proyecto de la Superliga europea, al considerar que ambas iniciativas amenazaban la unidad del deporte.

Macron sostuvo conversaciones con dirigentes

Como parte de sus gestiones, el mandatario francés expresó su respaldo al presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, quien lideró la resistencia contra la propuesta de Infantino. Además, sostuvo conversaciones con el presidente de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), Patrice Motsepe, así como con el propio titular de la FIFA. Desde la presidencia francesa sostienen que la organización mantiene una situación financiera estable y que sus recursos deben continuar destinándose al desarrollo del fútbol en los países con menos oportunidades, en lugar de abrir espacio a inversionistas privados.

Aunque la FIFA dio por cancelado oficialmente el proyecto el pasado 1 de agosto, el episodio podría tener consecuencias en el ámbito político y deportivo.

Según el informe de L'Équipe, Francia analiza retirar su respaldo a una eventual reelección de Gianni Infantino durante el Congreso de la FIFA que se celebrará en marzo del próximo año en Marruecos. De concretarse, este distanciamiento marcaría un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno francés y la máxima autoridad del fútbol mundial.

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Emmanuel Macron, presidente de Francia - EFE

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