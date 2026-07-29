Influencer muere asesinada por su esposo tras reto de TikTok

La historia de Sara Gilson, una influencer y estilista de 43 años, ha generado indignación a nivel internacional luego de que fuera asesinada presuntamente por su esposo, a quien había acusado públicamente de violencia y de cometer graves delitos. El caso ha reavivado el debate sobre la violencia doméstica y la importancia de atender las denuncias de las víctimas.
De acuerdo con medios estadounidenses, Gilson utilizó su cuenta de TikTok para advertir sobre la conducta de su pareja, Jeremiah Duffey, a quien señaló de ser un presunto agresor sexual. Además, explicó que había solicitado una orden de protección debido al temor que sentía por su seguridad y la de su familia.
Sin embargo, cabe destacar que, pocos días después de que la influencer publicaciones, ocurrió la tragedia. Las autoridades informaron que ambos fueron encontrados sin vida en una vivienda ubicada en Owasso, Oklahoma, tras un incidente con arma de fuego que continúa bajo investigación.
Aunque las pesquisas siguen abiertas, la principal hipótesis apunta a un caso de homicidio seguido de suicidio. Uno de los aspectos que más ha impactado a la opinión pública es que, según la información divulgada, durante el ataque se realizó una llamada al servicio de emergencias 911 en un intento desesperado por pedir ayuda.
Más de la influencer
No obstante, cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, la influencer ya había fallecido. Las autoridades continúan analizando las circunstancias exactas en que ocurrió el crimen. Tras conocerse su muerte, miles de seguidores comenzaron a revisar los videos que Sara Gilson había compartido en TikTok, donde hablaba de los problemas que enfrentaba con su esposo y del miedo que sentía.
Sus mensajes, que en ese momento buscaban alertar sobre su situación, hoy son vistos como una evidencia del riesgo que denunciaba públicamente.
Familiares, amigos y seguidores han expresado su pesar en redes sociales, mientras diversas organizaciones han recordado la importancia de tomar con seriedad las denuncias relacionadas con violencia en el ámbito familiar.