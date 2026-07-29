CC solicita informe al Congreso por amparo contra participación de universidades en postuladora

La Corte de Constitucionalidad (CC) le dio trámite al amparo presentado por el expresidente del Colegio de Contadores Públicos y Auditores, Marco Tulio Bautista, en contra de la participación de la Universidad Juan José Arévalo Bermejo y Universidad Americana dentro de la comisión de postulación para la elección de Contralor General de Cuentas.
En ese contexto, el máximo tribunal le pidió al Congreso de la República un informe con los antecedentes del caso denunciado y para ello fijó un plazo de 48 horas a ese organismo para entregar el mismo.