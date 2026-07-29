FIFA abre expediente disciplinario a Argentina

Tras una final marcada por la emoción y la polémica, la FIFA abrió un expediente para revisar los hechos ocurridos al término del duelo entre Argentina y España.

La Comisión Disciplinaria de la FIFA abrió un procedimiento contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a raíz de los incidentes registrados al finalizar la final del Mundial 2026, disputada entre Argentina y España en el estadio MetLife de Nueva Jersey, Estados Unidos. La decisión del organismo internacional se tomó después de analizar el informe presentado por el instructor de ética designado para investigar los hechos ocurridos tras el encuentro.

De acuerdo con la información proporcionada por la FIFA, el expediente disciplinario involucra a los futbolistas argentinos Nahuel Molina y Leandro Paredes, además de Roberto Fabián Ayala, integrante del cuerpo técnico de la selección albiceleste. Las autoridades deportivas evaluarán la conducta de los involucrados para determinar si existieron infracciones al reglamento disciplinario vigente.

FIFA también investigará a Gavi, de España

El procedimiento también incluye al jugador español Gavi, quien estuvo involucrado en un cruce con Leandro Paredes durante los momentos posteriores al partido. La FIFA analizará las circunstancias de los acontecimientos antes de establecer posibles sanciones o medidas correspondientes para los jugadores y miembros del equipo técnico señalados.

La final del Mundial 2026 se disputó el 19 de julio y terminó con victoria de España por 1-0 sobre Argentina, resultado que permitió al conjunto español conquistar el título mundial. El único gol del encuentro fue marcado por Ferran Torres, en una jornada que quedó marcada tanto por la celebración del nuevo campeón como por los incidentes que ahora son objeto de investigación disciplinaria.

Leandro Paredes se expone a una dura sanción de la FIFA - Agencia EFE

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