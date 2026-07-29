Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo: ¿Boda esta semana?

La posibilidad de que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez finalmente lleguen al altar ha vuelto a encender las redes luego de que medios portugueses difundieran una presunta invitación de boda con fecha, hora y lugar específicos. Aunque la información ha generado un enorme revuelo entre los seguidores de la pareja, hasta el momento no existe una confirmación oficial de que el enlace vaya a celebrarse este fin de semana.
De acuerdo con la filtración, la ceremonia estaría programada para el sábado 1 de agosto de 2026, a las 17:00 horas, en la exclusiva Quinta da Regaleira, ubicada en Sintra, Portugal. La supuesta invitación también incluye un estricto código de vestimenta, en el que se solicita a los invitados vestir completamente de negro.
La información fue revelada inicialmente por el programa portugués V+Fama, cuyos conductores aseguraron haber recibido la invitación del supuesto enlace. Cabe destacar que, antes de difundirla, el equipo contactó al recinto señalado para verificar su autenticidad.
Sin embargo, los administradores únicamente respondieron que "no harán comentarios al respecto", una declaración que alimentó aún más las especulaciones. No obstante, horas después surgieron versiones que contradicen la filtración de la inesperada invitación.
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Diversos medios, citando fuentes cercanas a la pareja, aseguraron que Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez no tienen previsto casarse este sábado, por lo que la autenticidad de la invitación continúa siendo objeto de debate. La pareja anunció su compromiso hace aproximadamente un año, poniendo fin a una larga espera de sus seguidores.
Desde entonces, Cristiano había comentado que la boda se realizaría después de sus compromisos deportivos relacionados con el Mundial 2026, aunque evitó revelar una fecha específica.
Cristiano también explicó anteriormente que ambos desean una ceremonia íntima y privada, lejos de los grandes reflectores. Incluso señaló que Georgina prefiere las celebraciones discretas, por lo que siempre buscaron mantener los preparativos con la mayor reserva posible.
Mientras el silencio de la pareja continúa, millones de seguidores permanecen atentos a cualquier publicación en sus redes sociales que confirme o desmienta el esperado "sí".