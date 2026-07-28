Tiburón Ataca a Influencer en Fiji: Impactante Video

Lo que comenzó como una jornada de pesca submarina terminó convirtiéndose en una pesadilla para el influencer Henry Gibbs, quien fue sorprendido por un tiburón de arrecife gris durante una inmersión en las costas de Fiyi. El ataque fue captado en video, mostrando los dramáticos segundos en los que el animal lo mordió y lo arrastró bajo el agua.
De acuerdo con el propio influencer, llevaba entre una y dos horas pescando junto a varios compañeros cuando decidieron abandonar el arrecife para buscar peces de mayor tamaño en aguas más profundas. En ese momento notaron la presencia de varios tiburones, pero uno de ellos comenzó a comportarse de forma distinta.
Según relató en sus redes sociales, el escualo empezó a dar vueltas muy cerca del grupo y a realizar movimientos cada vez más agresivos. Incluso llegó a lanzarse contra la embarcación, una señal que, ahora reconoce, debió haberlos llevado a terminar la inmersión de inmediato.
Pese a esas advertencias, Gibbs decidió continuar. "Sabía que venía por mí", confesó posteriormente, al recordar el instante en que el tiburón se abalanzó sobre él. El animal esquivó el fusil de pesca, pasó por debajo del buzo y le mordió la pantorrilla derecha antes de realizar un giro conocido como death roll, una maniobra utilizada por estos depredadores para desgarrar a sus presas.
Más del influencer atacado
Las imágenes muestran cómo el influencer intenta defenderse mientras lucha por liberarse. Afortunadamente, sus compañeros reaccionaron de inmediato, logrando sacarlo del agua y brindarle los primeros auxilios antes de trasladarlo de emergencia a un hospital.
Como consecuencia del ataque, Henry Gibbs tuvo que ser sometido a cuatro cirugías y a un injerto de piel para reconstruir la zona afectada.
A pesar de la gravedad de la lesión, aseguró sentirse afortunado por haber conservado la pierna y la movilidad completa del pie. Los médicos estiman que podrá recuperarse totalmente. Lejos de culpar al tiburón, el influencer sorprendió con un mensaje que ha sido ampliamente compartido en redes sociales.