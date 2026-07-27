Integrantes de La Casa de los Famosos 4: Conoce a Todos

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya está en marcha y desde su estreno ha comenzado a generar conversación en redes sociales. Lo anterior, debido a la mezcla de actores, conductores, influencers, cantantes y personalidades del entretenimiento que convivirán las 24 horas del día bajo la mirada de millones de espectadores.
El reality inició el domingo 26 de julio y podrá seguirse tanto en las galas televisivas como en la transmisión en vivo disponible las 24 horas. Desde antes de su estreno, la producción fue revelando poco a poco a los integrantes del programa, aumentando la expectativa entre los seguidores.
Finalmente, con el arranque oficial del reality quedó confirmada la lista de famosos que protagonizarán esta nueva edición.
Los habitantes que ya forman parte de La Casa de los Famosos
• Ernesto Laguardia
• Karina Torres
• Ximena Herrera
• Aldo Rendón
• Moisés Peñaloza
• Yahir Otón Parra
• Massad Altamimi
• Ese Pérez
• Mariana Ochoa
• Cynthia Klitbo
• Brianda Deyanara
• Bellakath
• Fede Vigevani
La combinación de artistas con amplia trayectoria y figuras que han conquistado las redes sociales promete una temporada llena de alianzas, estrategias, conflictos y momentos virales que mantendrán a la audiencia pendiente de cada movimiento dentro de la casa. Con el reality oficialmente en marcha, los seguidores ya comenzaron a elegir a sus favoritos, mientras que los primeros roces entre algunos habitantes empiezan a marcar el rumbo de la competencia.
Además, la dinámica semanal incluirá nominaciones, salvaciones y eliminaciones, donde será el público quien tenga la última palabra mediante sus votos. Todo apunta a que esta edición buscará superar el éxito de las temporadas anteriores, apostando por un elenco diverso y con gran impacto mediático.
Apenas transcurrieron las primeras horas desde el estreno y La Casa de los Famosos México 2026 ya se posiciona entre los temas más comentados en redes sociales, consolidándose como uno de los realities más importantes del año.