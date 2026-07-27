 Integrantes de La Casa de los Famosos 4: Conoce a Todos
Farándula

¿Quiénes son los integrantes de La Casa de los Famosos 4?

La Casa de los Famosos México 2026 arrancó oficialmente este domingo 26 de julio con el ingreso de los habitantes que buscarán conquistar al público.

Compartir:
La Casa de los Famosos, La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos / FOTO: La Casa de los Famosos
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México ya está en marcha y desde su estreno ha comenzado a generar conversación en redes sociales. Lo anterior, debido a la mezcla de actores, conductores, influencers, cantantes y personalidades del entretenimiento que convivirán las 24 horas del día bajo la mirada de millones de espectadores.

El reality inició el domingo 26 de julio y podrá seguirse tanto en las galas televisivas como en la transmisión en vivo disponible las 24 horas. Desde antes de su estreno, la producción fue revelando poco a poco a los integrantes del programa, aumentando la expectativa entre los seguidores.

Finalmente, con el arranque oficial del reality quedó confirmada la lista de famosos que protagonizarán esta nueva edición.

Los habitantes que ya forman parte de La Casa de los Famosos

• Ernesto Laguardia

• Karina Torres

• Ximena Herrera

• Aldo Rendón

• Moisés Peñaloza

• Yahir Otón Parra

• Massad Altamimi

• Ese Pérez

• Mariana Ochoa

• Cynthia Klitbo

• Brianda Deyanara

• Bellakath

• Fede Vigevani

La combinación de artistas con amplia trayectoria y figuras que han conquistado las redes sociales promete una temporada llena de alianzas, estrategias, conflictos y momentos virales que mantendrán a la audiencia pendiente de cada movimiento dentro de la casa. Con el reality oficialmente en marcha, los seguidores ya comenzaron a elegir a sus favoritos, mientras que los primeros roces entre algunos habitantes empiezan a marcar el rumbo de la competencia.

¡Inquietante video! Reaparece integrante de Venga La Alegría que fue reportado como “desaparecido”

Tras varios meses de incertidumbre, un exintegrante de Venga la Alegría reapareció en redes sociales luego de ser reportado como desaparecido.

Además, la dinámica semanal incluirá nominaciones, salvaciones y eliminaciones, donde será el público quien tenga la última palabra mediante sus votos. Todo apunta a que esta edición buscará superar el éxito de las temporadas anteriores, apostando por un elenco diverso y con gran impacto mediático.

Apenas transcurrieron las primeras horas desde el estreno y La Casa de los Famosos México 2026 ya se posiciona entre los temas más comentados en redes sociales, consolidándose como uno de los realities más importantes del año.

En Portada

Detallan golpe contra grupos que controlaban cárcel en Izabal: tres muertos y calcinadost
Nacionales

Detallan golpe contra grupos que controlaban cárcel en Izabal: tres muertos y calcinados

11:31 AM, Jul 27
Gobernación confirma 24 muertes violentas en un día y anuncia ajustes a la estrategia de seguridadt
Nacionales

Gobernación confirma 24 muertes violentas en un día y anuncia ajustes a la estrategia de seguridad

10:59 AM, Jul 27
Exalcalde guatemalteco se declara culpable de conspirar para traficar cocaína a EE.UU.t
Nacionales

Exalcalde guatemalteco se declara culpable de conspirar para traficar cocaína a EE.UU.

12:07 PM, Jul 27
El inquietante mensaje que compartió una de las víctimas minutos antes de la masacre en Boca del Montet
Viral

El inquietante mensaje que compartió una de las víctimas minutos antes de la masacre en Boca del Monte

08:52 AM, Jul 27
Piden que Gianni Infantino rinda cuentas por sus vínculos con Trumpt
Universo Futbol

Piden que Gianni Infantino rinda cuentas por sus vínculos con Trump

10:43 AM, Jul 27

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026ArgentinaGuatemalauniversofutbolFIFAEstados UnidosMessiInglaterra
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar