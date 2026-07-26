 Reaparece integrante de Venga la Alegría desaparecido
Farándula

¡Inquietante video! Reaparece integrante de Venga La Alegría que fue reportado como “desaparecido”

Tras varios meses de incertidumbre, un exintegrante de Venga la Alegría reapareció en redes sociales luego de ser reportado como desaparecido.

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Venga la alegría,
Venga la alegría / FOTO:
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René Gómez, exjefe de información de la sección de espectáculos de Venga la Alegría, reapareció en redes sociales tras varios meses de haber sido reportado como desaparecido. Sin embargo, el video con el que confirmó que está bien dejó preocupados a sus seguidores por el mensaje que compartió.

El excolaborador del programa matutino de TV Azteca permaneció alejado del ojo público durante un largo periodo, situación que provocó rumores sobre su paradero.  La falta de comunicación alimentó las especulaciones, hasta que finalmente decidió romper el silencio con una publicación que rápidamente se volvió viral.

En el video difundido en sus redes sociales, el también creador de contenido aparece con un aspecto diferente al que el público recordaba.  Aunque confirma que está bien, sus palabras y la forma en que narra lo ocurrido en los últimos meses generaron inquietud entre sus seguidores, quienes no tardaron en expresar mensajes de apoyo y preocupación.

De acuerdo con su testimonio, atravesó una etapa complicada que lo llevó a mantenerse completamente alejado de la vida pública.  Sin revelar todos los detalles de lo sucedido, explicó que necesitó tiempo para enfrentar situaciones personales antes de sentirse preparado para volver a comunicarse con su audiencia.

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Cabe destacar que, la publicación acumuló miles de reproducciones y comentarios en pocas horas.  Mientras algunos internautas celebraron su reaparición, otros señalaron que el contenido del video dejó más preguntas que respuestas, debido al tono en el que relata su experiencia y a la incertidumbre que rodeó su ausencia durante tanto tiempo.

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La noticia también despertó el interés de quienes seguían su trayectoria desde su paso por Venga la Alegría, donde logró ganarse el cariño del público gracias a su participación en distintas secciones del programa.  Su desaparición de las redes sociales había generado preocupación entre sus seguidores más cercanos, quienes durante meses desconocieron cualquier información sobre su situación.

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