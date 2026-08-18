Pati Chapoy responde a abucheos en concierto de Cristian Castro

Pati Chapoy se encontró en el centro de la polémica tras recibir una serie de abucheos durante su asistencia al concierto de Cristian Castro en el emblemático Auditorio Nacional el pasado 14 de agosto.
La conductora del programa "Ventaneando" reaccionó con una sorprendente calma ante la inesperada manifestación del público, un incidente que rápidamente generó revuelo en los medios y que fue abordado por ella misma en su emisión televisiva.
Durante la emisión de "Ventaneando" del lunes 17 de agosto, Pati Chapoy abordó el incidente con la serenidad y el profesionalismo que la caracterizan.
Recordó el momento exacto en que Cristian Castro la presentó con un particular título, lo que, según su análisis, pudo haber exacerbado la reacción del público.
"Cristian me presentó en el auditorio como la dama de hierro, hazme el favor la dama de hierro y ¿saben qué? recibí una buena abucheada", relató Chapoy con una ligera sonrisa en su programa, compartiendo los detalles de la experiencia.
La inesperada confesión tomó por sorpresa a sus compañeros de emisión, incluyendo al siempre expresivo Pedro Sola, quienes mostraron incredulidad y asombro ante el relato de la periodista.
"La gente empezó: ‘¡Buuu!’. Está bien que la gente se desahogue", afirmó Chapoy, dejando claro que no tiene ninguna intención de entrar en confrontación o discusión con quienes manifestaron su rechazo.
Para la veterana conductora, el público tiene todo el derecho a expresar libremente sus sentimientos, incluso si la reacción no es precisamente la que una persona espera al ser presentada en un escenario de tal magnitud.
¿Qué sucedió?
Durante el concierto, Cristian Castro hizo una pausa en el programa para reconocer a varias personalidades: "A don Jorge Muñiz, muy fuerte el aplauso". Las cámaras lo enfocaron y él agradeció de pie los vítores.
"Y también tenemos entre nosotros a una dama casi de hierro, de acero, la dueña de la nota, la señora Pati Chapoy, ¡fuerte el aplauso!", expresó el músico.
Al escuchar su nombre, Pati Chapoy apareció en las pantallas gigantes del recinto. La conductora se puso de pie, sonrió y saludó con las manos ante las cámaras.
En ese momento, algunos asistentes soltaron silbidos, abucheos y hasta gritaron "¡fuera, fuera!". Ella agradeció con las manos y se sentó de inmediato. "Ese también es aplauso, Pati", respondió Cristian Castro en el escenario.