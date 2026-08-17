VIDEO. Paty Chapoy fue abucheada durante concierto de Cristian Castro

Luego de celebrar su graduación de la prepa, Cristian Castro continuó con sus compromisos laborales en el escenario, y su más reciente concierto dejó un incómodo momento.
El cantante, quien planea estudiar una carrera en la UNAM, se presentó el pasado 14 de agosto en el Auditorio Nacional, con varios invitados especiales, como su mamá Verónica Castro, el comediante Jorge ‘Coque’ Muñiz y Pati Chapoy, quien no fue bien recibida por parte del público.
Durante el concierto, Cristian Castro hizo una pausa en el programa para reconocer a varias personalidades: "A don Jorge Muñiz, muy fuerte el aplauso". Las cámaras lo enfocaron y él agradeció de pie los vítores.
"Y también tenemos entre nosotros a una dama casi de hierro, de acero, la dueña de la nota, la señora Pati Chapoy, ¡fuerte el aplauso!", expresó el músico.
Al escuchar su nombre, Pati Chapoy apareció en las pantallas gigantes del recinto. La conductora se puso de pie, sonrió y saludó con las manos ante las cámaras.
En ese momento, algunos asistentes soltaron silbidos, abucheos y hasta gritaron "¡fuera, fuera!". Ella agradeció con las manos y se sentó de inmediato. "Ese también es aplauso, Pati", respondió Cristian Castro en el escenario.
Más tarde, Chapoy, quien tiene limitados los comentarios en Instagram, publicó un video de Verónica Castro bailando y agregó "¡Gran noche con Cristian Castro!". En contraste, la actriz de telenovelas fue ovacionada en el show.
¿Por qué los abucheos?
La respuesta hacia Chapoy ocurre después de la polémica generada por los comentarios de Pedro Sola sobre los perros. En una emisión de Ventaneando, el conductor dijo que no toleraba a los animales en tiendas, supermercados, restaurantes y otros espacios, y mencionó que daban ganas de aventarles "una carne envenenada".
Sola aclaró que no hablaba de forma literal, aunque insistió en su postura. Chapoy respaldó parte de sus comentarios y reaccionó con una carcajada ante lo dicho por su compañero.
El momento causó que varias marcas salieran de Ventaneando. Se trata de Panditas, Clorets, Halls y Trident, marcas pertenecientes a la empresa multinacional Mondelez International, las cuales difundieron un comunicado a través de Instagram para fijar su postura y deslindarse de las opiniones expresadas durante la emisión, al considerar que incitan al maltrato animal.
"Los momentos de alegría y conexión que buscamos generar con Clorets deben construirse siempre sobre el respeto y la empatía. Reprobamos cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales. Las mascotas son parte de la familia para millones de mexicanos y merecen ser tratadas con dignidad y respeto", señaló la empresa en sus redes sociales.