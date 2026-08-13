Verónica Castro con oxígeno a la graduación de Cristian

Cristian Castro vivió un momento muy diferente a los que acostumbra protagonizar sobre los escenarios. A sus 51 años, el cantante mexicano recibió su diploma de preparatoria después de completar los estudios que había dejado pendientes desde su juventud.
La ceremonia estuvo marcada por la emoción del intérprete, pero también por la presencia de una invitada muy especial: su madre, Verónica Castro. La reconocida actriz y conductora acudió para acompañarlo pese a los problemas de salud que ha enfrentado durante los últimos meses.
La estrella mexicana, de 73 años, fue captada utilizando una cánula nasal conectada a un tanque de oxígeno. Las imágenes generaron inquietud entre sus seguidores, especialmente porque en los últimos meses se han conocido distintos episodios relacionados con su salud.
Sin embargo, la actriz se mostró sonriente, conversó con la prensa y dejó claro que quería estar presente en una fecha importante para su hijo.
Verónica Castro celebra el logro de su hijo
La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro Royal Pedregal, en Ciudad de México. Cristian Castro concluyó sus estudios a través de PrepaW después de aproximadamente dos años y medio de preparación.
La institución lo reconoció como Graduado de Honor y el intérprete de éxitos como "Azul", "Por amarte así" y "No podrás" apareció con toga y birrete para recibir su diploma.
Verónica Castro siguió de cerca el importante momento y también dedicó unas palabras relacionadas con el valor de la educación.
"Estudiar es la única manera de salir adelante", expresó la actriz durante la celebración, destacando además el esfuerzo que implica regresar a las aulas durante la edad adulta.
Su presencia tuvo un significado especial para Cristian Castro, pues la actriz estuvo a su lado para presenciar cómo finalmente cerraba una etapa académica que había quedado pendiente durante décadas.
Cristian Castro terminó la preparatoria a los 51 años
El cantante abandonó sus estudios cuando era joven debido al crecimiento que experimentaba su carrera artística. Con el paso de los años se convirtió en una de las voces más reconocidas de la balada romántica mexicana, pero terminar su formación académica continuó siendo un asunto pendiente.
Décadas después decidió regresar. Cristian completó el bachillerato en modalidad a distancia y necesitó alrededor de dos años y medio para concluir el programa. Al recibir su diploma, aseguró que se trataba de una meta personal que sentía que debía cumplir.
El artista también ha manifestado interés en continuar estudiando y eventualmente cursar una carrera universitaria.
Inicialmente habló de la posibilidad de ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Sin embargo, posteriormente se aclaró que estudiar en una preparatoria incorporada a esa casa de estudios no significa contar automáticamente con pase directo, por lo que tendría que cumplir con el proceso de admisión correspondiente.
¿Por qué Verónica Castro utiliza oxígeno?
La imagen de Verónica Castro utilizando oxígeno no es nueva. En octubre de 2025 fue vista en el aeropuerto de Ciudad de México en silla de ruedas y con asistencia respiratoria.
En aquella ocasión, la propia actriz intentó tranquilizar al público y aseguró que utilizaba ambos apoyos principalmente para facilitar sus desplazamientos. Sin embargo, a principios de 2026 su salud volvió a generar preocupación.
En enero fue hospitalizada para recibir tratamiento y terapias relacionadas con dolores persistentes derivados de las secuelas que arrastra desde hace más de dos décadas. Fuentes cercanas señalaron entonces que no se trataba de una emergencia y que los estudios médicos habían tenido resultados favorables.
Posteriormente, su hermano Fausto Castro explicó que la actriz también había enfrentado problemas en los bronquios y necesitaba oxígeno suplementario. Su hermano José Alberto "El Güero" Castro pidió evitar especulaciones alarmistas y aseguró que la artista evolucionaba favorablemente.
Las secuelas del accidente que cambió su vida
Parte de los problemas físicos que Verónica Castro enfrenta actualmente se remontan a 2004, cuando sufrió un aparatoso accidente durante la final de Big Brother VIP.
La actriz realizaba una entrada sobre un elefante cuando el animal se alteró en medio del ruido y el espectáculo. El incidente le provocó importantes lesiones en la columna y, desde entonces, ha necesitado diferentes tratamientos y procedimientos médicos.
Más de dos décadas después, continúa sometiéndose a terapias para controlar las molestias derivadas de aquellas lesiones.
Reportan que se sintió mal durante la graduación
Horas después de la ceremonia surgieron nuevos detalles sobre la salud de la actriz. Medios mexicanos reportaron este jueves 13 de agosto que Verónica Castro habría presentado una baja de presión durante el evento, situación que habría provocado que se retirara antes de finalizar la celebración.
Hasta el momento, no se ha informado públicamente de una complicación grave derivada del episodio.