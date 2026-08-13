Fallece Prichard Colón: Luto en el Boxeo

El mundo del boxeo está de luto por la muerte de Prichard Colón, el exboxeador puertorriqueño cuya historia trascendió los cuadriláteros después de que una pelea celebrada en 2015 cambiara radicalmente el rumbo de su vida.
Colón falleció este jueves 13 de agosto de 2026 a los 33 años, según confirmó su padre y exentrenador, Richard Colón. Durante más de una década, el expugilista vivió con graves secuelas neurológicas derivadas de la lesión cerebral que sufrió después de su combate contra Terrel Williams.
La noticia provocó numerosas reacciones entre seguidores del boxeo que acompañaron durante años la evolución del deportista y de su familia, que documentó parte de su proceso de rehabilitación.
Antes de aquel episodio, Colón era considerado una de las grandes promesas del boxeo puertorriqueño. Llegó al combate que marcaría su vida con un récord profesional invicto de 16 victorias.
La pelea que cambió la vida de Prichard Colón
Todo ocurrió el 17 de octubre de 2015 en el EagleBank Arena de Fairfax, Virginia. Prichard Colón, entonces de 23 años, subió al ring para enfrentarse al estadounidense Terrel Williams.
Era un duelo entre dos boxeadores invictos y representaba una nueva oportunidad para que Colón continuara escalando posiciones dentro del pugilismo profesional.
Sin embargo, conforme avanzaron los asaltos, el combate se tornó complicado.
Durante la pelea se produjeron golpes en la parte posterior de la cabeza de Colón, conocidos en el boxeo como "rabbit punches" o golpes de conejo, una acción prohibida por las reglas debido al peligro que representa. Williams incluso recibió una deducción de un punto en el séptimo asalto por un golpe en esa zona.
Colón también fue sancionado durante el encuentro por un golpe bajo. En el noveno asalto, Williams derribó dos veces al puertorriqueño. Después de terminar el episodio, la esquina de Colón le retiró los guantes al creer que el combate había concluido, lo que terminó provocando su descalificación.
Aquella sería la última pelea profesional de su vida.
Colapsó después de abandonar el cuadrilátero
La gravedad de lo ocurrido no fue evidente inmediatamente. Después del combate, Colón comenzó a sentirse mal. Ya en los vestidores vomitó y posteriormente perdió el conocimiento, por lo que fue trasladado de emergencia a un hospital.
Los médicos descubrieron que había sufrido una hemorragia cerebral y tuvo que ser sometido a una cirugía de emergencia para aliviar la presión provocada por la inflamación de su cerebro.
El joven boxeador entró en coma. Permaneció en ese estado durante 221 días, iniciando una batalla completamente diferente a cualquiera de las que había enfrentado sobre un ring.
La prometedora carrera que había construido quedó detenida de manera abrupta.
¿Quién era Prichard Colón?
Prichard Colón Meléndez nació el 19 de septiembre de 1992 en Maitland, Florida, pero representó a Puerto Rico durante su trayectoria deportiva.
Desde joven mostró condiciones para el boxeo y desarrolló una destacada carrera amateur antes de dar el salto al profesionalismo.
Entre sus logros se encontraba una medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de 2010. Posteriormente comenzó a abrirse camino dentro del boxeo profesional y acumuló una serie de triunfos que hicieron crecer las expectativas alrededor de su futuro.
Antes de enfrentar a Williams había ganado sus 16 combates profesionales. Apenas un mes antes del accidente había conseguido una contundente victoria por nocaut ante el excampeón mundial Vivian Harris.
Tenía 23 años y una carrera que parecía estar apenas comenzando.
Una década dedicada a su rehabilitación
Después de salir del coma, comenzó un largo proceso de recuperación y rehabilitación.
Colón necesitó atención permanente debido a las graves secuelas neurológicas. Con el paso de los años presentó algunos avances que su familia compartía con quienes seguían su historia.
En 2018 comenzó a recibir atención en Brooks Rehabilitation, en Florida, donde participó en un programa de comunicación alternativa dirigido a pacientes con dificultades severas para expresarse.
Su madre, Nieves Colón, se convirtió en una figura fundamental durante este proceso. Durante años permaneció a su lado y mostró públicamente diferentes etapas de las terapias y pequeños progresos de su hijo.
La historia del puertorriqueño terminó convirtiéndose también en un recordatorio de los riesgos que existen en los deportes de contacto y de la importancia de los protocolos médicos ante posibles lesiones cerebrales.
La mañana de este jueves, Richard Colón confirmó públicamente el fallecimiento de su hijo.
Medios puertorriqueños e internacionales comenzaron a hacerse eco de la noticia, mientras aficionados recordaban tanto la prometedora trayectoria deportiva del joven como la fortaleza mostrada por su familia durante los últimos diez años.
Colón tenía apenas 33 años. Su nombre permanecerá inevitablemente vinculado a aquella noche de octubre de 2015, pero también a una historia de resistencia que durante más de una década fue seguida por miles de personas.
La pelea contra Terrel Williams terminó con su carrera profesional cuando tenía solamente 23 años. Desde entonces, su mayor batalla se libró lejos de los reflectores del ring, acompañado por una familia que permaneció a su lado hasta sus últimos días.