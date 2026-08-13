 Tanya Vázquez de Rubí muestra su nariz tras mala cirugía
Farándula

Tanya Vázquez, actriz de Rubí, se muestra con la nariz “mutilada” tras mala cirugía

Durante una entrevista, la actriz mexicana reveló que enfrenta problemas respiratorios y además está sin trabajo luego de una cirugía que la desfiguró cambiándole la vida.

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Tanya Vázquez, Instagram
Tanya Vázquez / FOTO: Instagram
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Tanya Vázquez, reconocida por su participación en la telenovela "Rubí", reveló en el programa Sale el sol que enfrenta serios problemas respiratorios tras haberse sometido a una cirugía de nariz que no salió como esperaba.

Ella explicó que tras este procedimiento, realizado hace más de cinco años, su vida cambió radicalmente debido a las secuelas que aún padece.

Tanya Vázquez, también conocida por su trabajo en melodramas como "Hasta que el dinero nos separe" y "Por amar sin ley", relató que acudió a corregir un pequeño detalle en su nariz.

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Sin embargo, al despertar de la operación notó que el resultado era completamente distinto a lo que había solicitado. 

"Era todo lo que pedí y desafortunadamente, pues ya dormida no supe qué era lo que iban a hacer y, en su momento, cuando despierto, la nariz ya estaba mutilada", agregó.

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Tanya Vázquez - Instagram

La presentadora compartió que a raíz de esta intervención, se le hizo una perforación en el septum de la nariz, lo que le ocasiona problemas de salud.

"Me dejaron sin hueso. Fue que me cambió la vida totalmente. Desperté y era otra persona y en ese momento yo dije: ‘Y ahora a qué me voy a dedicar, en qué voy a trabajar, cómo voy a sacar adelante a mi hija’. Me transformó la vida, algo que yo no pedí cambiar ni para bien ni para mal y desafortunadamente", contó.

Su intención nunca fue modificar radicalmente su imagen, sino únicamente corregir un defecto, pero terminó enfrentando complicaciones de salud importantes.

"No respiro, tengo una perforación y eso me impide respirar. Pierdo el equilibrio, me falta oxigenación, tengo el oído tapado, porque todo está conectado", aseguró, detallando cómo estos síntomas afectan su calidad de vida diaria.

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Tanya Vázquez cirugía - Instagram

Se someterá a nueva cirugía

Ante esta situación, Noé Herrera, otorrinolaringólogo y cirujano plástico de Tanya Vázquez, explicó que la actriz sería sometida a una nueva cirugía en la que le sería reconstruida la nariz.

"El primer paso es tomar cartílago y costilla a través de una incisión de 2 centímetros en el tórax, después se lamina y en el segundo tiempo haremos unos colgajos mucosos endoscópicos", dijo.

"Vamos a girar mucosa [...] para tapar este hueco y la perforación tenga un 100 % de cierre y 100 % de éxito", subrayó y puntualizo que el caso de Tanya Vázquez es "extremadamente difícil".

"Es un caso extremadamente difícil, ella los sabe. Tiene una perforación en el septum, (que es lo que separa un lado del otro de la nariz) y, al haber una perforación, el aire fuga y no respira", sentenció.

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