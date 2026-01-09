Dorismar revela resultados de su reconstrucción nasal

La actriz y conductora Dorismar compartió públicamente los primeros resultados de la compleja reconstrucción nasal a la que se sometió, luego de atravesar una de las experiencias más difíciles de su vida: una cirugía estética fallida que derivó en la amputación parcial de su nariz y graves problemas respiratorios.
Entre emoción, alivio y cautela, la también modelo decidió contar su proceso para visibilizar los riesgos de una mala praxis médica.
El inicio del problema: una cirugía que cambió su vida
A mediados de diciembre, Dorismar reveló que se sometió a una rinoplastia que terminó en una grave afectación a su salud.
Según explicó, el procedimiento no solo alteró de manera drástica la forma de su nariz, sino que comprometió seriamente su capacidad para respirar. La actriz denunció públicamente que fue víctima de mala praxis médica y aseguró que la intervención dejó su nariz funcionalmente mutilada.
En su testimonio, Dorismar compartió imágenes del deterioro progresivo y narró la angustia de ver cómo una parte tan visible y vital de su cuerpo se dañaba sin tener una solución inmediata. El caso, afirmó, ya fue llevado al terreno legal.
Daños acumulados y amputación parcial
Con el paso de los días se conoció que la situación era aún más compleja. La actriz había pasado por varias cirugías previas que debilitaron la estructura nasal, provocaron infecciones, rechazo de materiales implantados y una pérdida considerable de soporte interno. Esto derivó en necrosis de la piel y en una amputación parcial que afectó tanto la estética como la función respiratoria.
Especialistas señalaron que Dorismar presentaba atrofia de la mucosa nasal, lo que dificultaba la respiración, el olfato y la protección natural contra infecciones. Las asimetrías y deformaciones eran consecuencia directa de técnicas quirúrgicas fallidas y del uso inadecuado de materiales en intervenciones anteriores.
La reconstrucción nasal y una cirugía de alta complejidad
En busca de una solución definitiva, Dorismar viajó a Bogotá para someterse a una reconstrucción nasal altamente especializada. Se trató de su cuarta intervención quirúrgica en la zona, esta vez con un enfoque integral: recuperar tanto la apariencia como la función respiratoria.
El procedimiento incluyó el uso de cartílago costal, extraído de una costilla, para reconstruir la estructura interna de la nariz y devolverle soporte. Los médicos explicaron que este tipo de cirugía se reserva para casos complejos, donde el daño previo es severo y requiere reconstrucción desde la base.
Los primeros resultados y un mensaje de esperanza
A días de la cirugía, Dorismar mostró las primeras imágenes de su recuperación. Aunque el resultado final aún está lejos de definirse, la actriz se dijo esperanzada al ver una mejora visible y, sobre todo, al comenzar a respirar mejor.
Los especialistas advirtieron que el proceso de cicatrización es largo y que será necesario esperar al menos un año para evaluar completamente los resultados. Aun así, Dorismar expresó alivio y gratitud por haber encontrado una solución tras meses de incertidumbre y dolor.
Con su testimonio, Dorismar busca crear conciencia sobre los riesgos de las cirugías estéticas realizadas sin el cuidado adecuado. La actriz ha sido clara en señalar que su experiencia no pretende generar miedo, sino invitar a la reflexión sobre la importancia de acudir con especialistas certificados y priorizar la salud por encima de cualquier ideal estético.
¿Quién es Dorismar?
Dorismar es una actriz, modelo y conductora argentina que desarrolló gran parte de su carrera en México. Alcanzó gran popularidad en los años 2000 gracias a su participación en programas de televisión y telenovelas como Alma de hierro y Triunfo del amor, además de consolidarse como una figura constante en la televisión y redes sociales. Su imagen siempre fue una parte central de su carrera, por lo que el daño sufrido en su rostro tuvo un impacto profundo tanto físico como emocional.
