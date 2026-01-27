 Damaris Rojas: Impactante Cambio Tras Cirugía de Nariz
Farándula

Damaris Rojas, exconductora de Hoy, irreconocible tras mala cirugía de nariz

En busca de su ideal "Barbie", la actriz y presentadora enfrenta complicaciones tras varias cirugías estéticas, revelando que puede sufrir necrosis facial por malas prácticas.

Damaris Rojas, Instagram
Damaris Rojas / FOTO: Instagram

Damaris Rojas enfrenta graves secuelas tras someterse a procedimientos estéticos que pusieron en riesgo su salud.

La exconductora, conocida por su participación en programas de televisión y reality shows, denunció públicamente que fue víctima de mala praxis cuando le inyectaron polímeros en distintas zonas del rostro, lo que desencadenó complicaciones de salud que podrían derivar en la necrosis de su piel.

A través de sus redes, Damaris Rojas relató que un supuesto cirujano venezolano, quien tuvo problemas legales por afectar a múltiples personas, le aplicó polímeros en la cara, labios y nariz.

Foto embed
Damaris Rojas antes - Instagram

Esto provocó que el tejido de la columela se viera comprometido y tuviera que someterse a una nueva intervención para extraer todo el material posible. 

Sin embargo, explicó que no fue posible remover todos los polímeros, ya que esto implicaba el peligro de necrosis, es decir, la muerte de tejido en su piel.

Damaris Rojas cuenta con una sólida presencia mediática. Participó como conductora en el programa Hoy, así como en realities como El poder del amor, Enamorándonos de TV Azteca y Enamorándonos USA.

También incursionó en la música con sencillos como "La domadora", "Poca ropa", "Hasta abajo" y "Uy qué calor".

Foto embed
Damaris Rojas - Instagram

Daños por mala praxis 

Damaris Rojas detalló que no solo lidió con las complicaciones de los polímeros, sino que a principios de mayo de 2024 sufrió un accidente automovilístico que fracturó su nariz.

Aprovechó la cirugía reconstructiva para retirar parte de los biopolímeros y reconstruir con cartílago extraído de su oreja. 

"En esta operación me quitaron una parte de los biopolímeros y levantaron la punta de mi nariz", señaló, agregando que la mezcla de mala praxis y el accidente complicó su recuperación.

Como resultado, la modelo vive bajo estrictos cuidados médicos: "No pudieron retirarme todos los polímeros porque el riesgo de necrosis era alto. Me quitaron lo máximo posible sin afectar algún nervio. Toda mi vida tendré un pequeño rastro de polímero. Me recomendaron no agacharme, llorar, hacer corajes o exponerme al sol". Actualmente, iniciará sesiones en cámara hiperbárica para favorecer su recuperación.

Foto embed
Damaris Rojas - Instagram

Damaris confesó abiertamente que se ha sometido a tres cirugías de nariz, motivada principalmente por su deseo de parecerse a una "Barbie". 

"No sé si es adicción, es más una obsesión con ser una Barbie. Incluso me han sugerido terapia para soltar esa idea, pero no me molesta que me lo digan", explicó.

Ella no descarta someterse a nuevas intervenciones en el futuro: "Si no me convence el resultado, lo vuelvo a hacer el próximo año. Estoy dispuesta a arreglarme lo que sea necesario, menos cambiar el color de mis ojos porque me da miedo perder la vista. Para eso, uso pupilentes", dijo en tono resuelto.

