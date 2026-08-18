Gobernación reitera protección a fiscales del MP

El Ministerio de Gobernación (Mingob) emitió un comunicado este martes, 18 de agosto, a través del cual expresó su solidaridad con los fiscales del Ministerio Público (MP) que estarían siendo víctimas de amenazas. Asimismo, reiteró su disposición para brindarles protección a los trabajadores afectados.
La cartera hizo referencia que este pronunciamiento surge ante las amenazas denunciadas contra integrantes del ente investigador que le dan seguimiento a pesquisas relacionadas con estructuras vinculadas al narcotráfico, la extorsión y el tráfico ilegal de armas.
Asimismo, enfatizó que la independencia del ejercicio fiscal es indispensable en un Estado de Derecho, por lo que consideró que ningún intento de intimidación puede convertirse en un mecanismo para condiciones el trabajo de quienes investigan al crimen organizado en Guatemala.
Coordinación para brindar protección a afectados
El Ministerio de Gobernación reiteró su disposición de fortalecer las medidas de seguridad que se requieran. Señaló que mantiene la coordinación permanente con el Ministerio Público para que, en el marco de sus competencias y a través de la Policía Nacional Civil, se aborden aspectos de protección para fiscales y operadores de justicia.
Finalmente, la cartera que está a cargo del ministro Marco Antonio Villeda enfatizó que no cederá espacio a estructuras criminales que buscan intimidar a las instituciones del Estado y reiteró su compromiso con la persecución penal efectiva y la protección para quienes enfrenten riesgos, incluidos fiscales, periodistas, entre otros.
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Amenazas a fiscales
El Ministerio Público confirmó recientemente que existe una amenaza contra fiscales que intervienen en investigaciones relacionadas con organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas.
En esa ocasión, el MP indicó que el hecho ya era objeto de una investigación penal y que se habían adoptado las medidas de protección y coordinación correspondientes con las autoridades competentes.
La institución evitó revelar mayores detalles por motivos de seguridad y aseguró que ninguna amenaza alteraría el desarrollo de las investigaciones. También sostuvo que las diligencias continuarían bajo los criterios establecidos en su Política de Persecución Penal.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7