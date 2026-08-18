Denuncian a guardias penitenciarios tras incidente en cárcel de Zacapa

La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó sobre un incidente ocurrido durante el fin de semana en el Centro de Detención Preventiva de Los Jocotes, Zacapa, en el que estarían involucrados guardias penitenciarios y autoridades del centro.
De acuerdo con la institución, ya fueron presentadas denuncias penales contra quienes podrían haber participado o tenido algún grado de complicidad en los hechos. La DGSP aseguró que mantiene una política de "cero tolerancia" ante actos de corrupción o conductas al margen de la ley dentro del Sistema Penitenciario.
Como medida de seguridad, el privado de libertad Byron Efraín Ruiz Roque fue trasladado al Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, donde permanece aislado mientras las autoridades competentes realizan las diligencias correspondientes.
La DGSP también informó que inició las acciones administrativas relacionadas con el caso y presentó las denuncias ante el Ministerio Público para determinar responsabilidades.
La institución señaló que mantiene coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y que colaborará con la investigación del Ministerio Público, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y establecer las consecuencias legales para quienes resulten responsables.
La investigación continúa y será el Ministerio Público el encargado de determinar las responsabilidades penales que correspondan.