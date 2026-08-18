Magistrado denuncia traslado ilegal a Cámara Civil CSJ

En la Corte de Constitucionalidad (CC) se llevó a cabo este martes, 18 de agosto, una vista pública en la que el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Estuardo Cárdenas, expuso sus argumentos con respecto a lo que calificó como un "traslado ilegal" de la Cámara de Amparos y Antejuicios a la Cámara Civil.
Según explicó, el día que se concretó el cambio, la presidenta de la CSJ, Claudia Paredes, abrió sesión de pleno extraordinario a pesar de que no se tenía el cuórum necesario y cuando él se integró al mismo ya había sido aprobada la agenda en la que se incluyó el reordenamiento de las presidencias de las referidas cámaras.
"La intención era poderme sacar de Cámara de Amparos y Antejuicios, que es una cámara que conoce de temas mediáticos y componentes políticos. Al momento de hacerse ese traslado, yo tenía más del 50 por ciento de votos razonados de la totalidad de la Corte, tanto en pleno como en Cámara de Amparo", expresó.
Según sus palabras, eso lógicamente genera cierta incomodidad en momentos, pero consideró que es propio de lo que implican sus funciones. Añadió que la única forma que se tenía para cambiarle de Cámara era a través de un consenso, lo cual no ocurrió, pues no se abordaron las razones específicas para el traslado.
El togado agregó que, ese mismo día del cambio, al final de la jornada se le solicitó que devolviera los más de 600 expedientes que estaban en análisis y proceso de deliberación.
Magistrado espera que cambio quede sin efecto
Durante la vista pública, el magistrado Cárdenas mencionó que espera que la Corte de Constitucionalidad pueda analizar el expediente relacionado con su situación y reconsidere el traslado, pues, en su opinión, se hizo de forma arbitraria, así que busca que se dé marcha atrás a esa decisión.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7