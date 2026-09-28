Comunicaciones confirma que Vuletich deberá ser operado

Agustín Vuletich deberá pasar por el quirófano luego de que Comunicaciones confirmara el diagnóstico de una ruptura grado III del ligamento acromioclavicular derecho. El club crema informó que el delantero argentino será sometido a una intervención quirúrgica durante los próximos días, por lo que permanecerá fuera de las canchas mientras comienza su proceso de recuperación.
El atacante de 34 años, quien se incorporó a Comunicaciones en abril de 2026, ha tenido una temporada marcada por diferentes inconvenientes físicos, además de una expulsión. Ahora, su regreso a la actividad dependerá de la evolución que presente después de la cirugía y durante la rehabilitación. Aunque el tiempo definitivo todavía no ha sido establecido, todo apunta a que será una ausencia prolongada para el conjunto albo.
Comunicaciones pierde a un elemento de ataque
De acuerdo con los tiempos habituales de recuperación para este tipo de lesión, una ruptura grado III del ligamento acromioclavicular que requiere cirugía puede demandar entre cuatro y seis meses antes de alcanzar nuevamente la actividad deportiva completa. Sin embargo, el plazo puede variar según la técnica utilizada en la operación, la respuesta del jugador al tratamiento y el desarrollo de cada etapa de la rehabilitación.
La lesión se produjo durante el triunfo de Comunicaciones por 2-3 frente a Xelajú MC, disputado el pasado sábado en el estadio Mario Camposeco. Vuletich había sido protagonista al marcar uno de los goles del equipo capitalino, pero tuvo que abandonar el terreno de juego después de disputar un balón con el guardameta Estuardo Sicán. Ahora, el delantero deberá concentrarse en su recuperación con el objetivo de regresar a las canchas en las mejores condiciones posibles.