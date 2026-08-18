 Guatemalteco destaca en nuevo documental de Oasis
Farándula

Guatemalteco destaca en el nuevo documental de la banda británica Oasis

El esperado documental sobre el regreso de Oasis tiene una inesperada conexión con Guatemala que ya emociona a los fanáticos de la banda.

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Oasis, Oasis
Oasis / FOTO: Oasis
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La emoción por el regreso de Oasis sigue creciendo y ahora una imagen del nuevo documental ha llamado especialmente la atención en Guatemala. Entre la multitud que acompañó a la banda durante su presentación en Argentina, aparece un rostro que representa al país y que vivió una experiencia que difícilmente olvidará.

Se trata de Daniel Pérez, un joven guatemalteco que viajó a Argentina para disfrutar del esperado concierto de Oasis.  Su experiencia quedó registrada por las cámaras de la producción y ahora podrá ser vista por millones de fanáticos alrededor del mundo.

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Oasis - Oasis

El momento ocurre aproximadamente en el minuto 1:27 del tráiler, donde Daniel aparece entre el público portando con orgullo la bandera de Guatemala, mientras disfruta de la presentación de la agrupación británica. Para Daniel, descubrir que forma parte del documental representa mucho más que unos segundos en pantalla.

El joven recuerda el concierto como una experiencia "bíblica e increíble", y ahora asegura sentirse emocionado por haber quedado registrado en una producción relacionada con una de las bandas que más admira. La aparición de Daniel también refleja la dimensión internacional que tuvo el regreso de Oasis.

Más del nuevo documental de Oasis

Miles de seguidores viajaron para ser parte de los conciertos de la banda y celebrar nuevamente la música de Liam y Noel Gallagher. El tráiler muestra diferentes momentos relacionados con el esperado reencuentro de los hermanos Gallagher y también deja ver la tensión que rodea a su regreso.

En una de las escenas, Noel Gallagher incluso se pregunta si todo podría volver a venirse abajo. Ahora, entre esas imágenes, los fanáticos guatemaltecos tienen un motivo especial para poner atención: la bandera azul y blanca aparece entre la multitud gracias a Daniel Pérez.

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El documental de Oasis tiene previsto su estreno el 11 de septiembre de 2026, convirtiéndose en uno de los lanzamientos más esperados para los seguidores de la agrupación británica. Mientras llega la fecha, Daniel ya puede presumir de haber sido parte de un momento muy especial.

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