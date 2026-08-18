 Transportistas exigen medidas por alza a combustibles
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Gremial de transporte pide subsidios directos a los usuarios por alza a combustibles

La Gretexpa emitió una carta abierta dirigida al Congreso para exponer la complicada situación que enfrenta porque sigue sin avances el tema de un nuevo subsidio u otras medidas, mientras el diésel y gasolinas presentan incrementos en sus precios.

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GRETEXPA pidió desistir de las medidas de hecho, para no afectar a la población. / FOTO: Archivo.
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La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) emitió este martes, 18 de agosto, una carta abierta dirigida al Congreso de la República en la cual le solicita adoptar medidas urgentes para mitigar el impacto del incremento en los costos de operación, especialmente por el alza del precio del diésel.

La organización advirtió que el aumento sostenido de los precios de los hidrocarburos ha llevado al sector a una situación económica "insostenible", que amenaza la continuidad del servicio de transporte extraurbano y podría generar incrementos en las tarifas que afectarían directamente a los usuarios.

Gretexpa señaló que el transporte extraurbano cumple un papel fundamental en la economía nacional al movilizar diariamente a trabajadores, estudiantes, comerciantes y familias en distintos puntos del país. También alertó que un eventual aumento de los costos de traslado repercutiría en el precio de las mercancías y contribuiría al encarecimiento de la canasta básica.

Peticiones de Gretexpa

Ante esta situación, la gremial planteó tres medidas principales al Organismo Legislativo:

La primera consiste en dar tratamiento y debate inmediato a las iniciativas de ley destinadas a mitigar el costo de los combustibles, con especial atención al diésel, considerado uno de los principales insumos del transporte de pasajeros y de carga.

Como segunda petición, solicitó establecer mecanismos eficaces de alivio operacional, entre ellos subsidios directos a los usuarios, exenciones fiscales temporales o esquemas de compensación que permitan estabilizar los costos sin trasladar el impacto al consumidor final.

La tercera propuesta es crear una mesa de diálogo permanente entre la Comisión de Transportes del Congreso, el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y las gremiales de transporte extraurbano de pasajeros y de carga, con el objetivo de abordar de manera integral la sostenibilidad del servicio público de transporte.

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