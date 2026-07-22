Plantean reunión con importadores de combustibles y MEM

El Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (GRETEXPA), junto con la Cámara Guatemalteca de Transporte Extraurbano de Pasajeros (CGT), hizo pública este miércoles 22 de julio una carta abierta dirigida al presidente de la República, Bernardo Arévalo de León, en la que manifiesta su preocupación por el incremento sostenido en los precios de los combustibles y su impacto en la economía nacional.
En el documento, los transportistas señalan que el aumento en los costos del diésel y la gasolina ha obligado al sector a enfrentar mayores gastos operativos, situación que, afirman, repercute en el precio del transporte de pasajeros, el transporte de carga, la canasta básica y los costos de producción en el país.
Los transportistas mencionan que parte del incremento responde a factores internacionales, como las tensiones en Medio Oriente; sin embargo, cuestionan que el alza en los precios locales sea mayor a la variación observada en el mercado internacional del petróleo. Por ello, solicitan al Gobierno explicar con claridad los factores que determinan el precio final de los combustibles en Guatemala.
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Reunión pública
Entre sus peticiones, el sector de transporte propone que el presidente y el Ministerio de Energía y Minas convoquen a una reunión pública con los importadores de combustibles que operan en el país.
Según la carta, el encuentro debería ser transmitido en vivo por los canales de Gobierno para que todo el pueblo pueda observarlo. Además, presentar información sobre la estructura de costos y márgenes de comercialización, y concluir con acuerdos concretos para proteger a los consumidores.
Impacto en la economía
Los representantes del transporte extraurbano sostienen que el incremento del diésel tiene un efecto directo sobre la economía nacional, al ser un insumo esencial para la movilización de personas y mercancías. Asimismo, indican que la población demanda información transparente y medidas que contribuyan a reducir el impacto del aumento de los combustibles.
Finalmente, el gremio aclaró que no está solicitando subsidios permanentes, sino espacios de diálogo, acceso a información y la construcción de acuerdos entre el Gobierno y los actores involucrados en la cadena de suministro de combustibles para enfrentar la situación de manera conjunta.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7