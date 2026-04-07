Transporte extraurbano reduce circulación de unidades

En medio de la compleja situación que vive el transporte extraurbano en Guatemala, la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros (Gretexpa) confirmó que por ahora descarta un paro total de sus servicios, pero anunció que adoptarán medidas urgentes ante el alza en los costos de operación, especialmente por el incremento sostenido en el precio del combustible.
Carlos Vides, presidente de la entidad, explicó durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que esta decisión surge tras la falta de acuerdos concretos entre el Congreso y el Ejecutivo para apoyar al sector y evitar así que los costos sigan asfixiando la operación.
Explicó que las empresas reducirán la frecuencia de las salidas y espaciarán los turnos entre 60 y 120 minutos, lo que implica que solo cubrirán aproximadamente 6 o 7 de cada 10 salidas diarias en rutas habituales a nivel nacional.
Detalló que la medida busca mantener el servicio para los usuarios y a la vez solicitar comprensión ante los ajustes en las frecuencias. Vides fue enfático en señalar que la intención es evitar la suspensión definitiva del servicio, pero sí disminuir gradualmente el número de recorridos diarios.
Principales retos y alternativas planteadas
El dirigente explicó que casi el 35% del costo operativo se destina actualmente a combustible, una carga que impacta negativamente en la sostenibilidad del servicio con la baja demanda actual. A la hora de buscar salidas, Vides señaló que existen dos opciones principales: la eliminación de impuestos o el otorgamiento de subsidios.
Desde la gremial consideran que un subsidio directo y transparente sería la solución más viable y rápida. No obstante, recordaron las malas experiencias vividas en 2022 y 2023, cuando, según Vides, "el gobierno anterior nunca rindió cuentas claras sobre el manejo de los fondos asignados al subsidio". Aseguró que se destinaron alrededor de tres mil millones de quetzales sin mecanismos adecuados de fiscalización, aumentando la desconfianza entre transportistas y ciudadanía.
Además, Gretexpa advirtió que, en ocasiones, tras la entrega de subsidios, los precios de los combustibles volvían a subir y el alivio económico terminaba esfumándose. Por ello, piden que cualquier nuevo subsidio "se autorice estrictamente bajo condiciones de control y rendición de cuentas", tanto de quienes reciben el dinero como de la entidad encargada de otorgarlo.
Poca receptividad oficial ante la crisis
Hasta el momento, la respuesta del Ejecutivo y el Legislativo ha sido limitada. Vides relató que, pese a haber sostenido reuniones con representantes de los jefes de bloque en el Congreso, no existe un consenso ni soluciones tangibles. "Cada quien defiende sus intereses políticos y no hemos logrado avances concretos tras más de un mes de gestiones y propuestas", lamentó.
Mientras tanto, los usuarios de rutas cortas en municipios de Guatemala empezaron a reportar aumentos en la tarifa de entre dos y tres quetzales. Vides reconoció que varias cooperativas ya comunicaron este ajuste a los pasajeros y hasta ahora no se han registrado incidentes relevantes. Explicó que cualquier ajuste tarifario debe coordinarse con el Viceministerio de Transportes y las autoridades reguladoras para contar con respaldo legal y técnico.