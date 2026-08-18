Madonna supera a Taylor Swift en nominaciones MTV VMAs 2026

Los MTV Video Music Awards (VMA) de 2026 se perfilan como una noche histórica, con dos de las figuras más influyentes de la música, Madonna y Taylor Swift, a la cabeza de las nominaciones.
Madonna lidera con un impresionante total de 11 candidaturas, mientras que Taylor Swift le sigue de cerca con nueve, preparando el escenario para una competencia sin precedentes que podría reescribir los libros de récords de los VMA.
La "Reina del Pop" continúa demostrando su relevancia intergeneracional al recibir nominaciones en cada década de su extensa carrera.
Con 19 victorias previas en los prestigiosos premios, Madonna ya hizo historia en 1986 al ser la primera artista femenina solista en recibir el codiciado premio Video Vanguard.
Este año, sus 11 nominaciones abarcan categorías clave como Vídeo, Artista y Canción del Año, además de Mejor Colaboración, Baile, Dirección, Dirección Artística, Cinematografía, Edición, Coreografía y Efectos Visuales.
Si Madonna lograra llevarse todos los premios a los que opta, igualaría a Beyoncé y a la propia Taylor Swift con 30 galardones, consolidándose como la artista más premiada en la historia de los VMA, un récord que actualmente ostenta Eminem entre los artistas masculinos con 15 premios.
Por su parte, Taylor Swift, con sus nueve nominaciones, se encuentra en una posición privilegiada para hacer historia. La superestrella pop podría convertirse en la artista más galardonada en la historia de los VMA con tan solo una victoria adicional.
Swift compite en categorías de alto perfil como Mejor Vídeo y Artista del Año, así como Mejor Álbum Pop, Dirección, Dirección Artística, Cinematografía, Edición, Coreografía y Efectos Visuales, lo que subraya el impacto integral de su trabajo audiovisual.
Los Contendientes a los Premios Principales
La categoría de Artista del Año, uno de los galardones más codiciados, reúne a un grupo diverso de talentos.
Junto a Madonna y Swift, compiten Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter y Morgan Wallen, prometiendo una reñida contienda por el reconocimiento al artista más influyente del año.
El máximo honor de la noche, el de Vídeo del Año, presenta una selección de producciones visuales destacadas que han capturado la atención del público y la crítica. Los nominados son:
- 'The Fate of Ophelia' de Taylor Swift
- 'Confessions II - The Film' de Madonna
- 'Hate That I Made You Love Me' de Ariana Grande
- 'I Just Might' de Bruno Mars
- 'Tear' de Sabrina Carpenter
- 'Storm' de GENER8ION con Yung Lean
La ceremonia, que se extenderá por dos horas, se transmitirá en vivo por CBS el domingo 27 de septiembre a las 7:30 p. m. (hora del este) y a las 4:30 p. m. (hora del Pacífico), directamente desde el icónico Teatro Peacock en Los Ángeles.
Los espectadores también podrán seguir el evento simultáneamente en MTV y disfrutarlo en streaming a través de Paramount+ en Estados Unidos. Para el público global, el programa estará disponible en Paramount+ y MTV al día siguiente.