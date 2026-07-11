 Revelan cuánto pagó Taylor Swift por su boda en Nueva York

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Farándula

Alcalde revela cuánto pagó Taylor Swift por los permisos de su boda en Nueva York

La cifra confirmada por Zohran Mamdani corresponde únicamente a los permisos municipales y los costos extraordinarios de seguridad.

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Taylor Swift, Instagram
Taylor Swift / FOTO: Instagram
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El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó que la cantante Taylor Swift pagó más de 160 mil dólares a la ciudad para cubrir los permisos y los servicios municipales extraordinarios necesarios para la celebración de su boda con el jugador de la NFL Travis Kelce, realizada el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden.

Durante una conferencia de prensa, Mamdani explicó que la artista liquidó el costo correspondiente al permiso oficial del evento, así como los gastos derivados del operativo implementado por las autoridades para garantizar el desarrollo de la ceremonia.

Taylor Swift ya pagó el costo del permiso, más de 160 mil dólares por ese evento y por la respuesta a ese evento", declaró el alcalde. Asimismo, precisó que la autorización fue emitida pocos días antes de la celebración.

El monto no corresponde al costo total de la boda

Las autoridades aclararon que el monto no corresponde al costo total de la boda, sino exclusivamente a los servicios públicos requeridos por un evento privado de gran magnitud. Entre ellos se incluyen los permisos para el cierre de calles, la gestión del tránsito en los alrededores del recinto, el pago de horas extra para agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) y el despliegue de recursos adicionales para reforzar la seguridad.

Sin embargo, esa cifra representa solo una fracción del presupuesto total del enlace matrimonial. De acuerdo con especialistas de la industria de eventos, la renta del Madison Square Garden puede oscilar entre 600 mil y 800 mil dólares por día, dependiendo del montaje y las necesidades técnicas. Diversos reportes indican que el recinto habría sido reservado durante al menos dos días para los preparativos y la ceremonia.

A esos costos también se sumarían gastos por producción audiovisual, escenografía, iluminación, decoración, banquete, seguridad privada, transporte de invitados, personal operativo, seguros y logística, convirtiendo el enlace de Taylor Swift y Travis Kelce en uno de los eventos más exclusivos y comentados del año en el mundo del entretenimiento.

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