Jamal Musiala explica sus desmayos en los últimos partidos

Jamal Musiala rompió el silencio después de los recientes momentos de preocupación que protagonizó con el Bayern de Múnich y aseguró que se encuentra bien. El futbolista alemán explicó que los especialistas detectaron en él "ausencias temporales de corta duración, pero fácilmente tratables", relacionadas con una disfunción neurológica. Según detalló, estas situaciones pueden provocar los momentos que vivió recientemente durante el amistoso ante el RB Leipzig y, días después, frente al Heidenheim.
"Lo primero y más importante: ¡estoy bien! Estoy especialmente agradecido por sus mensajes y su apoyo. Entiendo que muchos de ustedes estén preocupados. Hoy quiero quitarles esa preocupación y explicarles algo", señaló Musiala en su comunicado. El jugador reconoció que estas situaciones pueden resultar impactantes a primera vista, pero afirmó que actualmente forman parte de su día a día y que está recibiendo atención médica especializada. "Estoy recibiendo el mejor tratamiento médico posible al respecto y soy muy optimista", añadió.
Musiala envía tranquilidad a sus seguidores
El '10' del Bayern también quiso transmitir tranquilidad sobre su estado de salud y aseguró que no existe un riesgo adicional. "Lo importante es que no existe ningún riesgo para la salud más allá de esto", afirmó. Musiala explicó que, en coordinación con los especialistas y con su autorización, decidió continuar con su vida cotidiana y practicar fútbol, una actividad que considera importante durante su recuperación. "Ha sido mi deseo personal afrontar este desafío y, con la autorización de los especialistas en neurología, seguir dedicándome a lo que más me ayuda durante mi recuperación: simplemente vivir mi día a día y seguir practicando mi pasión, el fútbol", expresó.
Musiala también agradeció el respaldo del Bayern de Múnich, de su entorno cercano y de los aficionados, y aseguró sentirse optimista respecto a su evolución. "Tengo una sensación muy buena en general y estoy en el camino correcto", manifestó.
El futbolista concluyó que su principal motivación es continuar junto a sus compañeros en la búsqueda de títulos: "Lo que más me ayuda en este camino es seguir buscando victorias y títulos con mi equipo y con vuestro increíble apoyo". Finalmente, pidió comprensión para mantener los detalles de su situación dentro de su círculo más cercano, el club y los especialistas: "Al mismo tiempo, les pido comprensión de que quiero seguir manteniendo este tema dentro de mi círculo más cercano, el club y los expertos".
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